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Apple перенесет часть своего производства в США
10.01.2017 20:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Американская компания Apple, продукция которой производится за рубежом, в частности, в Китае, перенесет часть своего производства в "Новый свет", передает портал
© REUTERS Lucas Jackson
По информации издания, Apple сделала запрос в реестр с просьбой разрешить производство ряда компонентов потребительской электроники в зону свободной торговли, находящуюся в городе Меса (штат Аризона).
Отмечается, что в запросе американской компании идет описание компонентов, которые будут производиться в США, в частности, стойки серверов, серверы, твердотельные накопители и другое.
О том, что продукция Apple после частичного переноса производства в США подорожает, речи не идет, так как завод в Мессе будет производить комплектующие для серверов, которые используются внутри компании и не попадают к потребителям.
Ранее о том, что американские компании
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Производство в Северной Америке будет собирать компоненты для внутреннего пользования Apple, эти продукты не попадут к потребителям.
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