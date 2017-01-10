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Apple перенесет часть своего производства в США

10.01.2017 20:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Американская компания Apple, продукция которой производится за рубежом, в частности, в Китае, перенесет часть своего производства в "Новый свет", передает портал Tech2 со ссылкой на Федеральный реестр США.

Apple перенесет часть своего производства в США
© REUTERS Lucas Jackson
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По информации издания, Apple сделала запрос в реестр с просьбой разрешить производство ряда компонентов потребительской электроники в зону свободной торговли, находящуюся в городе Меса (штат Аризона).

Отмечается, что в запросе американской компании идет описание компонентов, которые будут производиться в США, в частности, стойки серверов, серверы, твердотельные накопители и другое.

О том, что продукция Apple после частичного переноса производства в США подорожает, речи не идет, так как завод в Мессе будет производить комплектующие для серверов, которые используются внутри компании и не попадают к потребителям.

Ранее о том, что американские компании должны переносить производство своей продукции из других стран в США, заявлял тогда еще кандидат в президенты Дональд Трамп. В частности, его слова касались компании Apple.

 
Теги: Минск
 
 
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Производство в Северной Америке будет собирать компоненты для внутреннего пользования Apple, эти продукты не попадут к потребителям.

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