МИНСК, 10 янв — Sputnik. Американская компания Apple, продукция которой производится за рубежом, в частности, в Китае, перенесет часть своего производства в "Новый свет", передает портал Tech2 со ссылкой на Федеральный реестр США.



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По информации издания, Apple сделала запрос в реестр с просьбой разрешить производство ряда компонентов потребительской электроники в зону свободной торговли, находящуюся в городе Меса (штат Аризона).

Отмечается, что в запросе американской компании идет описание компонентов, которые будут производиться в США, в частности, стойки серверов, серверы, твердотельные накопители и другое.

О том, что продукция Apple после частичного переноса производства в США подорожает, речи не идет, так как завод в Мессе будет производить комплектующие для серверов, которые используются внутри компании и не попадают к потребителям.

Ранее о том, что американские компании должны переносить производство своей продукции из других стран в США , заявлял тогда еще кандидат в президенты Дональд Трамп. В частности, его слова касались компании Apple.