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Ассоциация компаний информационных технологий выступает против предлагаемого Госстандартом введения дифференцированных сроков сертификации бытовой техники
10.01.2017 21:32 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 10 января. Ассоциация компаний информационных технологий (АКИТ) выступает против введения дифференцированных сроков сертификации бытовых электроприборов и средств в части энергоэффективности и предлагает установить единый срок обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения с 1 июля 2018 года.
9 января АКИТ направлен для рассмотрения подготовленный Госстандартом проект постановления Совмина о переносе сроков обязательного подтверждения соответствия, предусмотренных нашумевшим постановлением Совмина № 849.
В пресс-релизе АКИТ напоминает, что после рабочего совещания под председательством вице-премьера Владимира Семашко с участием госорганов и представителей бизнеса стороны устно договорились о переносе сроков на 1 июля 2018 года.
"Сейчас же Госстандарт предлагает установить дифференцированные сроки для большинства позиций разных товаров: 1 февраля 2017 года, 1 мая 2017 года, 1 сентября 2017 года. Срок 1 июля 2018 года распространяется только на пять подпунктов из всего перечня товаров", — указывает АКИТ.
Проект изменений в постановление был обсужден членами АКИТ. Кроме того, были проведены переговоры с директором российской Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александром Онищуком, который также выразил обеспокоенность в сложившейся ситуации, как и большинство представительств РФ ведущих производителей.
АКИТ возражает против введения дифференцированных сроков и предлагает установить единый срок обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения с 1 июля 2018 года. Ассоциация указывает на следующие причины: отсутствует процедура подтверждения соответствия требованиям энергетической эффективности, без данного документа исполнение требований постановления невозможно, сроки разработки и принятия производителям и поставщикам неизвестны; лаборатории, которые могут оперативно получить такую аккредитацию, фактически не справятся с наплывом клиентов, что создаст дефицит на рынке этого вида услуг и приведет к монополизации рынка; для того чтобы подготовить новые этикетки энергетической эффективности и внести необходимые изменения в технологический процесс, требуется до нескольких месяцев; создается опасный прецедент введения торговых барьеров, которые могут вызвать симметричную реакцию других стран — членов ЕАЭС.
"Наши опасения также разделяют ведущие экспортеры республики. По мнению АКИТ, наиболее целесообразным выглядит переходный период как минимум в 18 месяцев", — подчеркивается в пресс-релизе.
Белорусское правительство приняло решение об обязательной сертификации бытовой техники и ряда других товаров. Согласно постановлению от 21 октября 2016 года № 849 "О некоторых вопросах подтверждения соответствия в национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь" с 1 февраля 2017 года обязательной сертификации по национальным стандартам подлежат сканеры, принтеры, телевизоры, мониторы, холодильники и прочие товары для бытового пользования.
Это решение вызвало возмущение Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. В ассоциации утверждают, что поставка бытовой техники из России в Беларусь через два месяца будет затруднена.
С критикой постановления также выступили белорусские бизнес-союзы. Они предлагают либо полностью отменить документ, либо изъять из него пункты, которые касаются бытовой техники и электроники.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Ассоциация компаний информационных технологий выступает против предлагаемого Госстандартом введения дифференцированных сроков сертификации бытовой техники
Минск, 10 января. Ассоциация компаний информационных технологий (АКИТ) выступает против введения дифференцированных сроков сертификации бытовых электроприборов и...
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