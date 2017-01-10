Минск, 10 января. После введения Беларусью пятидневного безвизового режима Министерство спорта и туризма прогнозирует увеличение потока туристов на 20%. Об этом сообщил заместитель директора департамента по туризму Минспорта Виталий Грицевич 10 января на брифинге в пресс-центре агентства БелТА.

"Министерство спорта и туризма прогнозирует увеличение посещений Беларуси на 20%. Прежде всего мы ориентируемся на страны Европы, Северной Америки, Персидского залива, отталкиваясь от торгово-экономического сотрудничества, которое существует в данный момент с этими государствами", — цитирует Грицевича БелТА .

Представитель министерства напомнил, что ранее Беларусь ввела безвизовый режим с Израилем, Турцией и некоторыми другими странами, и с момента отмены виз количество въездов граждан Израиля увеличилась в два раза, из Турции — в полтора.

Начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун отметил, что принятие указа о безвизовом въезде не является для страны миграционным вызовом. "МВД отвечает в рамках своей компетенции за обеспечение контроля за режимом пребывания в нашей стране иностранцев, которые будут прибывать в Беларусь после введения пятидневного безвизового режима через Национальный аэропорт Минск. Механизмы такого контроля уже отработаны. Реализация указа № 8 будет способствовать увеличению числа поездок иностранцев в Беларусь", — сказал он.

Бегун добавил, что МВД совместно с заинтересованными будет осуществлять контроль за безвизовым режимом пребывания иностранных граждан, оказывать им содействие в случае необходимости по продлению срока пребывания в Беларуси и оформлению соответствующих документов.

По словам начальника главного консульского управления Министерства иностранных дел Игоря Фисенко, МИД не исключает возможности расширения в будущем перечня стран, граждане которых смогут въезжать в Беларусь без визы на пять дней. "Что касается развития этого перечня стран, то, конечно, это возможно. В первую очередь мы будем отвечать взаимностью на подобные меры со стороны других государств, а также с учетом того, что международные отношения развиваются и наши двусторонние отношения с иностранными государствами развиваются, появляются новые партнеры, естественно, они могут включаться в перечень по мере развития отношений", — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, Александр Лукашенко 9 января подписал указ № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". Документ устанавливает безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ вступает в силу спустя месяц после официального опубликования и распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и некоторые другие государства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минспорта и туризма прогнозирует увеличение турпотока на 20% в результате указа о безвизовом въезде Минск, 10 января. После введения Беларусью пятидневного безвизового режима Министерство спорта и туризма прогнозирует увеличение потока туристов на 20%. Об этом...

Алексей Александров, БелаПАН.