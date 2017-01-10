|
Инфляция в Беларуси за 2016 год составила 10,6%
10.01.2017 17:58 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 10 января. По данным Белстата, в декабре 2016 года индекс потребительских цен по отношению к декабрю 2015 года вырос на 10,6%, а по сравнению с ноябрем 2016-го — на 0,5%.
В 2015 году инфляция составила 12%, что в точности соответствовало прогнозу. В 2016 году правительство ожидало рост потребительских цен в пределах 12%.
Цены на продовольственные товары в декабре по сравнению с ноябрем 2016 года выросли в среднем на 1% (с начала прошлого года — на 10,4%). Непродовольственные товары подешевели на 0,6% (подорожали на 6,8%), услуги — подорожали на 1,1% (подорожали на 17,6%).
23 августа по итогам встречи Александра Лукашенко с руководством правительства и Нацбанка премьер-министр Андрей Кобяков сообщил журналистам: "К сожалению, в той матрице задач, которая определена главой государства, из семи показателей выполнен один, но очень важный, — это показатель инфляции. Мы уже вошли в нормальный режим и рассчитываем, что по итогам года, как и предполагалось, инфляция не превысит 12%". На протяжении первой половины августа "даже наблюдалась дефляция, которая в том числе связана с сезонным фактором", добавил Кобяков.
В своем недавнем прогнозе Евразийский банк развития оценивал, что инфляция по итогам 2016 года в Беларуси может составить 12,6%.
Независимые эксперты прогнозировали снижение цен на непродовольственные товары вслед за уменьшением реальных доходов населения.
Правительство Беларуси рассчитывает, что при благоприятных внешних условиях рост ВВП в 2017 году составит 1,7%, инфляция — 9%. К 2020 году инфляцию планируется снизить до 5%.
Марина Носова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 10 января. По данным Белстата, в декабре 2016 года индекс потребительских цен по отношению к декабрю 2015 года вырос на 10,6%, а по сравнению с ноябрем 2016-го — на 0,5%....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии