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Итоги 2016 года: белорусы «проедают» валюту

11.01.2017 09:35 — Новости Экономики | БДГ  
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В 2016 году беларусы стали чистыми продавцами валюты. В декабре отмечался рост ее продажи и покупки. 

В декабре прошлого года физические лица купили наличной и безналичной валюты на 545,5 долларов в эквиваленте, а продали на 644,1 млн. Чистая продажа составила 98,63 млн. При этом продажа наличной валюты выросла почти на 7%, покупка выросла на 22,6% по сравнению с ноябрем 2016 года.

За 12 месяцев физлица приобрели валюты на 5 млрд 723,42 млн долларов, продали на 7 млрд 617,44 млн, разница составила 1 млрд 894,02 млн долларов. При этом наличной валюты население купило на 4 млрд 312,55 млн долларов, продало на 6 млрд 753,71 млн долларов (положительное сальдо составило 2 млрд 441,16 млн долларов). Безналичной валюты приобретено 1 млрд 410,87 млн долларов, реализовано 863,73 млн (положительное сальдо составило 547,14 млн долларов).

Продажа населением валюты говорит о том, что пока в стране сохраняется тенденция «тратить накопленное»: в былые годы граждане скупали валюту, а теперь продают ее, чтобы сохранить привычный некогда уровень жизни на фоне роста цен и падения зарплат.

Субъекты хозяйствования-резиденты Беларуси за 2016 год купили иностранной валюты на 16,349 млрд долларов, продали — на 16,143 млрд (положительное сальдо составило 206 млн долларов). На бирже было  продано 5 млрд 629,88 млн (при этом обязательная продажа составила 5 млрд 533,43 млн). На внебиржевом рынке куплено 16 млрд 187,35 млн, продано 10 млрд 513,08 млн.

Общий оборот внутреннего рынка за январь-декабрь оказался равен 70 млрд 56 млн 290 тысяч долларов. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В 2016 году беларусы стали чистыми продавцами валюты. В декабре отмечался рост ее продажи и покупки. 

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