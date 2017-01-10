МИНСК, 11 янв – Sputnik. Инфляция по итогам прошедшего 2016 года в Беларуси составила 10,6%, соответствующую информацию опубликовал Национальный статистический комитет республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Доходы белорусов за 5 лет вырастут почти на 12%

Правительство Беларуси прогнозировало по итогам прошлого года инфляцию на уровне до 12%. Таким образом, Совмин выполнил установленную на 2016 года задачу согласно предусмотренному макропрогнозу. По сравнению с декабрем 2015-го на индекс потребительских цен вырос на 10,6%.

В декабре 2016 года инфляция составила всего 0,5%. По некоторым категориям товаров была зарегистрирована в Беларуси и дефляция.

Из-за слишком низкого уровня инфляции, как сообщили Sputnik в Минтруда, зарплата, стипендии и иные выплаты бюджетникам индексироваться не будут. Размер минимальной заработной платы и величина пособий по безработице, а также некоторые другие выплаты проиндексируются на 5,4%.

По итогам 2015-го года инфляция была немного выше – она составила прогнозируемые правительством 12%.