|
Инфляция в 2016 году в Беларуси составила 10,6%
11.01.2017 10:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв – Sputnik. Инфляция по итогам прошедшего 2016 года в Беларуси составила 10,6%, соответствующую информацию опубликовал Национальный статистический комитет республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Правительство Беларуси прогнозировало по итогам прошлого года инфляцию на уровне до 12%. Таким образом, Совмин выполнил установленную на 2016 года задачу согласно предусмотренному макропрогнозу. По сравнению с декабрем 2015-го на индекс потребительских цен вырос на 10,6%.
В декабре 2016 года инфляция составила всего 0,5%. По некоторым категориям товаров была зарегистрирована в Беларуси и дефляция.
Из-за слишком низкого уровня инфляции, как сообщили Sputnik в Минтруда, зарплата, стипендии и иные выплаты бюджетникам индексироваться не будут. Размер минимальной заработной платы и величина пособий по безработице, а также некоторые другие выплаты проиндексируются на 5,4%.
По итогам 2015-го года инфляция была немного выше – она составила прогнозируемые правительством 12%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Индекс потребительских цен в минувшем году составил меньше, чем планировало правительство.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии