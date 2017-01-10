МИНСК, 11 янв – Sputnik. Безработных в Беларуси за минувший год стало меньше на 43300 человек, сообщили Sputnik в Министерстве труда и социальной защиты.

По сравнению с 1 декабря 2016 года на 1 января текущего года уровень безработицы в республике не изменился – он составил 0,8%. Если сравнивать с началом прошлого года, данный показатель снизился – тогда безработица составляла 1% от экономически активного населения.

За год безработных стало меньше на 18,5% – на 43,3 тысячи человек. Как сообщили в Минтруда, количество безработных снижалось на протяжении девяти месяцев 2015 года.

Больше стало и свободных рабочих мест: на начало 2017 года их в Беларуси было 36 тысяч – на четверть больше, чем год назад. Из всех вакансий почти половину (48,5%) составляют рабочие специальности.

По данным Минтруда, сейчас на одного безработного приходится одна вакансия. При этом "не хватает" безработных на свободные рабочие места в Гомельской, Гродненской и Могилевских областях, а также в Минске.

Всего же в январе-декабре 2016 года в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве обратилось 239,2 тысячи человек – на 4,6 % меньше, чем в январе-декабре 2015-го, а на учет были поставлены 167,6 тысячи человек – на 7,9 % меньше, чем за аналогичный период 2015 года.