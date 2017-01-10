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Белагропромбанк весной надеется начать выдачу льготных кредитов на жилье

11.01.2017 11:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв — Sputnik. Белагропромбанк весной 2017 года рассчитывает открыть кредитную программу для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Виталий Крук.

В конце декабря правительство Беларуси приняло постановление о развитии жилищного строительства в республике на 2017 год. Документ предусматривает, что в 2017 году льготные кредиты на жилье будут выдавать Беларусбанк и Белагропромбанк. Ставка по кредитам составит 50% от ставки рефинансирования Нацбанка.

"Принято решение правительством, поэтому в этом году будем так же, как и в прошлом, выдавать льготные кредиты на жилье. Лимит совсем небольшой на наш банк определен — это 10 миллионов рублей", — сказал Крук.

По его словам, пока в банке не принято решение о запуске этой программе кредитования. Тем не менее, в банке рассчитывают, что это можно будет сделать уже весной.

Крук также отметил, что в минувшем году эти кредиты были чрезвычайно востребованы у граждан. "Их разобрали буквально за три месяца", — сказал зампред правления.

 
Теги: Минск
 
 
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Лимит кредитования для банка определен правительством и составит десять миллионов рублей. В прошлом году такие кредиты разобрали за три месяца.

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