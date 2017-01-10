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Коллегия Госкомвоенпрома подведет итоги работы в 2016 году и поставит задачи организациям на 2017 год
11.01.2017 11:29 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 11 января. Итоги деятельности Государственного военно-промышленного комитета Беларуси и организаций, входящих в его систему, в 2016 году будут подведены на первом в этом году заседании коллегии ведомства, которое запланировано на 27 января. Об этом БелаПАН сообщил представитель Госкомвоенгпрома Владимир Лавренюк.
Также на заседании будут определены меры и поставлены задачи по обеспечению стабильного развития организаций системы ГВПК в 2017 году.
Планируется, что в мероприятии примет участие вице-премьер Владимир Семашко, представители взаимодействующих министерств и ведомств, начальники структурных подразделений центрального аппарата Госкомвоенпрома, руководители организаций, входящих в систему ГВПК, и оборонного сектора экономики, а также их заместители по экономике, внешнеэкономической деятельности, развитию, науке, главные инженеры и генеральные (главные) конструкторы.
В рамках коллегии пройдет выставка разработок (образцов продукции), выполненных организациями Госкомвоенпрома в 2016 году. На стендах предприятий будут демонстрироваться информационные материалы по развитию организаций в 2017 году, макетные и натурные образцы, поступающие или планируемые к поступлению на вооружение (снабжение) Вооруженных сил и подразделений министерств и ведомств силового блока, а также имеющие экспортный потенциал.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Коллегия Госкомвоенпрома подведет итоги работы в 2016 году и поставит задачи организациям на 2017 год
Минск, 11 января. Итоги деятельности Государственного военно-промышленного комитета Беларуси и организаций, входящих в его систему, в 2016 году будут подведены на...
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