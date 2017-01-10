На сайте petitions.by размещена новая петиция с требованием вернуть публикацию сводных поквартальных отчетов ОАО и эмитентов облигаций. Она направлена в Министерство финансов Республики Беларусь и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.

В ней, в частности, говорится, что с «2006-го по II квартал 2016-го года на сайте Министерства финансов публиковались итоги деятельности ОАО и эмитентов облигаций по итогам каждого календарного квартала. Публикация данной информации позволяла инвесторам, СМИ, простым гражданам, заинтересованным в инвестировании свободных средств, оперативно отслеживать финансовое состояние белорусских эмитентов ценных бумаг и тем самым производить взвешенные и продуманные действия на финансовом рынке, понимать тенденции развития предприятий, отраслей, экономики Беларуси в целом.

Однако в конце декабря 2016 года очередная публикация итогов деятельности эмитентов ценных бумаг не состоялась. Отсутствие данной информации несет угрозу дальнейшему развитию финансового рынка Беларуси, поскольку фактически не дает возможности инвесторам выбирать, куда вкладывать ресурсы, анализировать риски и прогнозировать доходность инвестиций. И это на фоне достаточного серьезного экономического кризиса в стране».

Мы взяли комментарий у инициатора данной петиции экономиста Александра Сержановича.

«То, что ежеквартальные финансовые отчеты не публикуются, пагубно влияет на рынок ценных бумаг в нашей республике. Хотя раньше заявлялось о важности открытой информации в этом секторе. Особенно об информации о состоянии открытых акционерных обществ. К сожалению, финансовый рынок в Республике Беларусь не очень развит. О финансовом состоянии белорусских предприятий мало что известно. Между тем, информация об этом должна публиковаться регулярно. Нынешняя ситуация для потенциальных инвесторов создает определенные сложности, потому что нет возможности анализировать итоги работы предприятий в оперативном режиме, и поэтому непонятно, чего ждать от них в том или ином промежутке времени в будущем. Сложившая ситуация не добавляет доверия к нашей финансовой системе. Ежеквартальные отчеты Минфина могли бы послужить улучшению инвестиционного климата в нашей стране и только сыграть на руку нашей экономике. Ну и для развития рынка ценных бумаг это, безусловно, очень важно», – сказал экономист.