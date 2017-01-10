|
Доллар продолжает расти на биржевых торгах
11.01.2017 12:24 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 11 января. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 11 января 2016 года белорусский рубль снизился к доллару, укрепился к евро и российскому рублю.
По итогам торгов курс евро снизился на 0,0007 рубля (0,03%) до 2,0803 рубля.
Курс доллара вырос на 0,0057 рубля (0,29%) и составил 1,9697 рубля.
Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0001 рубля (0%) и составил 3,2756 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доля доллара США — 30% и евро — 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Цена на нефть марки Brent упала ниже 54 доллара.
В России cредневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 среды вырос на 20,81 копейки, составив 60,1614 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 11 января. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 11 января 2016 года белорусский рубль снизился к доллару, укрепился к евро и российскому рублю. По...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии