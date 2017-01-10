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Доллар продолжает расти на биржевых торгах

11.01.2017 12:24 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 11 января. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 11 января 2016 года белорусский рубль снизился к доллару, укрепился к евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0007 рубля (0,03%) до 2,0803 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0057 рубля (0,29%) и составил 1,9697 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0001 рубля (0%) и составил 3,2756 белорусского рубля за 100 российских.       

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доля доллара США — 30% и евро — 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Цена на нефть марки Brent упала ниже 54 доллара.

В России cредневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 среды вырос на 20,81 копейки, составив 60,1614 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 11 января. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 11 января 2016 года белорусский рубль снизился к доллару, укрепился к евро и российскому рублю. По...

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