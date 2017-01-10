﻿ Вместо солода в китайско-белорусский парк "Великий камень" пришли радиаторы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вместо солода в китайско-белорусский парк "Великий камень" пришли радиаторы

11.01.2017 13:20 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» после продолжительной паузы появился новый резидент. Им стала компания «САС Индастриал», учрежденная Чжэцзянской торгово-промышленной компанией «Юнкан Хунфу». Об этом говорится на сайте парка.


Фото: пресс-служба компании «Юнкан Хунфу»

Компания намерена производить радиаторы из литого алюминия и из стали и алюминия. Для реализации данного проекта будет задействовано 4 гектара земли, а общий объем инвестиций составит 16 млн долларов.

«Инвестиционный проект будет реализовывать в два этапа. Начало строительства запланировано уже в 2017 году. Объем инвестиций на первом этапе — 6 млн долларов, второй этап — 2018−2020 годы, объем инвестиций — 10 млн долларов. После выхода на проектную мощность планируется производить 8 млн единиц радиаторов, при этом планируется реализация 100% продукции на экспорт», — пояснил TUT.BY первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.

«САС Индастриал» планирует создать 180 рабочих мест, из них 70−80 — на первом этапе.

По словам Коротеева, «оборудование — высокотехнологичное, продукция — по характеристикам выше, чем производимые в регионе». «Сплав, из которого будут изготовлены радиаторы, имеет высокую прочность и антикоррозийную стойкость. Благодаря тепловому излучению, используемому в качестве основного способа теплоотдачи, повышается степень комфортности радиаторов и тепловой КПД, усиливается теплопроводность и ускоряется подогрев», — отметил собеседник.

Кирилл Коротеев назвал «Юнкан Хунфу» «небольшой, но перспективной и высокотехнологичной компанией». Согласно сайту компании, предприятие занимает 80 тысяч кв. м площади и там работают около 700 сотрудников.

«САС Индастриал» пришел на смену другому резиденту — «Цзюй Синь Солод Технология», который намеревался наладить в парке производство солода. Этот 100-млн проект стал итогом скоротечных договоренностей между Александром Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпином. В сентябре 2015 года китайские инвесторы вместе с губернатором провинции Ганьсу Лю Вэйпином и вице-премьером Беларуси Анатолием Калининым провели торжественную закладку первого камня в основу нового завода. Но дальше слов дело не пошло.

Как пояснил Кирилл Коротеев, договор с компанией «Цзюй Синь Солод Технология «был расторгнут «по соглашению сторон, без взаимных претензий» в конце декабря 2016 года. «Экспертами был сделан вывод, что предложенная технология не гарантирует отсутствия повышенного скопления птиц, а значит, может влиять на безопасность полетов самолетов в Национальном аэропорту Минск. Инвестору для строительства предложен другой участок в Минской области, но вне парка», — пояснил он.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" после продолжительной паузы появился новый резидент. Им стала компания "САС Индастриал", учрежденная...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Персонал БелАЭС подлежит обязательной проверке спецслужб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика