В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» после продолжительной паузы появился новый резидент. Им стала компания «САС Индастриал», учрежденная Чжэцзянской торгово-промышленной компанией «Юнкан Хунфу». Об этом говорится на сайте парка.



Фото: пресс-служба компании «Юнкан Хунфу»

Компания намерена производить радиаторы из литого алюминия и из стали и алюминия. Для реализации данного проекта будет задействовано 4 гектара земли, а общий объем инвестиций составит 16 млн долларов.

«Инвестиционный проект будет реализовывать в два этапа. Начало строительства запланировано уже в 2017 году. Объем инвестиций на первом этапе — 6 млн долларов, второй этап — 2018−2020 годы, объем инвестиций — 10 млн долларов. После выхода на проектную мощность планируется производить 8 млн единиц радиаторов, при этом планируется реализация 100% продукции на экспорт», — пояснил TUT.BY первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.

«САС Индастриал» планирует создать 180 рабочих мест, из них 70−80 — на первом этапе.

По словам Коротеева, «оборудование — высокотехнологичное, продукция — по характеристикам выше, чем производимые в регионе». «Сплав, из которого будут изготовлены радиаторы, имеет высокую прочность и антикоррозийную стойкость. Благодаря тепловому излучению, используемому в качестве основного способа теплоотдачи, повышается степень комфортности радиаторов и тепловой КПД, усиливается теплопроводность и ускоряется подогрев», — отметил собеседник.

Кирилл Коротеев назвал «Юнкан Хунфу» «небольшой, но перспективной и высокотехнологичной компанией». Согласно сайту компании, предприятие занимает 80 тысяч кв. м площади и там работают около 700 сотрудников.

«САС Индастриал» пришел на смену другому резиденту — «Цзюй Синь Солод Технология», который намеревался наладить в парке производство солода. Этот 100-млн проект стал итогом скоротечных договоренностей между Александром Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпином. В сентябре 2015 года китайские инвесторы вместе с губернатором провинции Ганьсу Лю Вэйпином и вице-премьером Беларуси Анатолием Калининым провели торжественную закладку первого камня в основу нового завода. Но дальше слов дело не пошло.

Как пояснил Кирилл Коротеев, договор с компанией «Цзюй Синь Солод Технология «был расторгнут «по соглашению сторон, без взаимных претензий» в конце декабря 2016 года. «Экспертами был сделан вывод, что предложенная технология не гарантирует отсутствия повышенного скопления птиц, а значит, может влиять на безопасность полетов самолетов в Национальном аэропорту Минск. Инвестору для строительства предложен другой участок в Минской области, но вне парка», — пояснил он.