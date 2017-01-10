Минск, 11 января. Иностранцев, претендующих работать на строительстве БелАЭС и во время ее эксплуатации, будут проверять органы государственной безопасности Беларуси. Это предусмотрено указом президента № 515 "О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции" от 31 декабря 2016 года. Текст документа опубликован на Национальном правовом интернет-портале 11 января.



Согласно указу органы госбезопасности Беларуси должны проводить "проверочные мероприятия в отношении иностранных работников, а также иностранных граждан, претендующих на занятие должностей[...] и работников организаций, участвующих в сооружении Белорусской атомной электростанции, на предмет выявления сведений о возможности причинения указанными лицами вреда национальной безопасности Республики Беларусь".



Проверки будут проводиться с письменного согласия иностранного работника, кандидата на должность или работника подрядной организации. "Несогласие иностранного работника или кандидата на должность с проведением в отношении их проверочных мероприятий либо выявление по результатам таких мероприятий сведений о возможности причинения указанными лицами вреда национальной безопасности Республики Беларусь являются основаниями для отказа в назначении кандидата на должность либо освобождения иностранного работника от занимаемой должности", — говорится в указе.



Несогласие проходить проверку со стороны работника подрядной организации является основанием для отказа в согласовании допуска на площадку строительства БелАЭС, а также для выполнения работ и оказания услуг в течение гарантийного срока эксплуатации электростанции.



Подрядные организации обязаны представлять РУП "Белорусская атомная электростанция" данные о работниках, необходимые для проведения в отношении их проверок.



Информацию о принятии указа "О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции" пресс-служба президента распространила 9 января, однако о требовании в части проверок потенциальных работников в сообщении не говорилось. Сообщалось только, что согласно указу зарубежным специалистам, которые работают на строительстве АЭС как государственные должностные лица, разрешено иметь счета в иностранных банках.



Белорусская АЭС строится при участии России под Островцом в Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2.400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения. Ранее предполагалось, что первый блок АЭС будет введен в строй к 2018 году, второй — в 2020-м. Однако в ноябре 2016 года заместитель премьер-министра Владимир Семашко сообщил, что срок ввода первого блока перенесен на 2019 год из-за инцидента с первым корпусом реактора.

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Алексей Александров, БелаПАН.