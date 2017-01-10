В Мингорисполкоме подтвердили, что строительство «Газпром центра» законсервировали с 22 декабря. Это связано в том числе с техническими проблемами фундамента, пишет БелаПАН .



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

Информация о том, что «Газпром центр» на месте бывшего Московского автовокзала решили законсервировать , появилась в начале декабря. Это связывали как с падением доходов белорусской «дочки» «Газпрома», так и с газовым конфликтом Минска с Кремлем. Сообщалось, что работы на стройке практически не ведутся с сентября.

В среду, 11 января, зампред комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Николай Бутрим подтвердил информацию о консервации строительства «Газпром центра» с 22 декабря. По его словам, документ о консервации объекта подписал генеральный директор ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров.

Источник БелаПАН сообщил, что строительство комплекса будет возобновлено после того, как Беларусь рассчитается с Россией по долгам за газ, превышающим 400 миллионов долларов. «Деньги могут появиться, когда будет решен газовый конфликт», — сказал он.

Еще одной причиной консервации строительства «Газпром центра» назывались технические проблемы. В частности сообщалось , что у фундамента будущего объекта обнаружились дефекты, которые не позволяют строить на нем высотное здание. Строительство комплекса яккобы остановили из-за дефектов свай фундамента. Несколько знакомых с ситуацией специалистов рассказали об их повреждениях.

Наличие технических проблем на стройке сегодня подтвердил Николай Бутрим.

«Объект разделяется на девять пусковых комплексов, один из пусковых комплексов — высотная часть. Вот по высотной части производятся новые расчеты», — сказал он.

Из-за того что здание очень высокое (189 метров), со временем оно будет проседать, поэтому сейчас рассматриваются варианты укрепления фундамента либо снижения высотности здания, пояснил Бутрим.

Подрядчик: мы выполнили свою работу без нарушения технологий

Технический директор российского подрядчика «Газпром центра» рассказал TUT.BY о вероятной причине дефектов свай фундамента и призвал продолжить строительство комплекса.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Монтажом свай комплекса занималась компания из Санкт-Петербурга ООО «Геоизол». Технический директор Максим Зайцев рассказал, что его предприятие выполнило свою работу без нарушения технологий, а к проблемам привели пока неизвестные просчеты, «возможно с составом бетонной смеси».

Специалист уточнил, что его предприятие провело более десятка испытаний на вдавливающие и выдергивающие нагрузки, исследование грунтов и сплошности бетонирования конструкций.

— Дефекты свай действительно есть, но они не связаны с технологией производства работ. Если бы была проблема с одной-двумя сваями, можно было бы утверждать — да, нарушена технология, но проблема со всеми сваями, — сказал Зайцев.

Собеседник предложил разбираться в истинной причине произошедшего, а не голословно обвинять его предприятие в отсутствии опыта и непрозрачном тендере.

— Мы работаем на геотехническом рынке более 20 лет. У нас за плечами участие в таких проектах как устройство свайного основания « Лахта центра » (самое высокое здание Санкт-Петербурга. — TUT.BY), строительство всех участков Западного скоростного диаметра. Кроме того, чтобы получить контракт в Минске, нужно было пройти серьезные проверки, предоставить банковские гарантии, — продолжил специалист.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Зайцев добавил, что по инициативе заказчика и проектировщика были привлечены консультанты — Институт БелНИИС и «Геореконструкция» (Россия). С последней заказчик заключил договор на мониторинг.

— Никто из них не высказал замечаний — ускорить ли работы, остановить ли их, — сказал он.

Гендиректор Института БелНИИС Олег Ляшкевич отказался обсудить любые вопросы по объекту, сославшись на запрет от застройщика.

Зайцев уверен, что проблема со сваями не должна являться причиной остановки работ.

— Эксперты, с которыми мы общались, говорят, что можно продолжать строительство. Сейчас нужно как можно быстрее принять такое решение. Для этого надо завершить комплексные исследования уже готового основания, получить объективные данные, на их основе провести новые расчеты и, если потребуется, внести изменения в проект, — заключил Зайцев.

Его компания предлагала создать комиссию во главе с Газпромом, пригласить профессионалов из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, чтобы каждый высказал свое мнение.

Представители «Газпром трансгаз Беларусь» Марина Рощина и Игорь Горский пока не смогли прокомментировать появившуюся информацию. Компания распространит объяснение «в ближайшее время».

Напомним, строительство многофункционального комплекса «Газпром центр» началось в 2015 году. Объект разместится на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости на площади 8,27 га на месте бывшего автовокзала «Московский». Будущий комплекс будет включать офисы белорусских «дочек» «Газпрома», гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс и медицинский центр. Кроме того, на территории «Газпром центра» должны разместиться детский центр развития и сопутствующие объекты торговли и услуг. Окончание строительства было запланировано на 2018 год.