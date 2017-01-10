Снижение Национальным банком с 18 января ставки рефинансирования до 17% годовых и новые подходы регулятора к формированию обязательных банковских резервов приведут к снижению ставок как на депозитном, так и на кредитном рынке, сообщил, отвечая на вопросы Sputnik, заместитель председателя правления ОАО "Белагропромбанк" Виталий Крук.



© Sputnik Александр Кряжев Белагропромбанк весной надеется начать выдачу льготных кредитов на жилье

Нацбанк объявил о снижении с 18 января 2017 года ставки рефинансирования до 17% годовых. Кроме того, с 1 февраля 2017 года изменяются нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов. Нормативы отчислений от привлеченных средств в рублях снижаются с 7,5% до 4%; от привлеченных средств в валюте увеличиваются с 7,5% до 11%.

Белорусские эксперты банковского сектора назвали эти новации "разворотом к рублю" и отметили, что они приведут не только к снижению ставок на кредитно-депозитном рынке, но и к выводу на рынок новых розничных банковских продуктов.

"Продуктовая линейка по кредитам и депозитам привязана вся к ставке рефинансирования и автоматически снизится там, где ставки не фиксированные. Где ставки фиксированные, там у нашего кредитополучателя или вкладчика они останутся такими же, как и были", — сказал Крук.

Он отметил, что банк планирует в течение года выводить на рынок новые продукты как в области кредитов, так и депозитов, однако именно изменение ставки рефинансирования пока на перечень продуктов Белагропромбанка не влияет.

Человек слаб: сколько ни дай, все мало

Со снижением ставки рефинансирования произойдет и снижение доходности как рублевых, так и валютных депозитов. Не приведет ли это к новой волне оттока банковских вкладов?

"Человек по своей сущности имеет одну слабость: сколько ему много ни было бы, это все равно кажется, что мало. Но снижение ставки рефинансирования влияет не только на депозитный рынок. Наверное, мы, как банк, в душе и не хотели бы этого, но ведь снижается и ставка для кредитования", — заметил Виталий Крук.

Он напомнил, что в прошлом году в результате снижения Нацбанком ставки рефинансирования ставки по кредитам реально снизились. "И мы видим на этот год по своему банку, что они будут еще снижаться", — добавил зампред правления банка.

Опасались напрасно

В апреле 2016 года в Беларуси вступили в действие положения декрета президента №7 "О денежных вкладах населения". По декрету, все новые вклады в стране разделяются на отзывные и безотзывные. Доходы вкладчиков по отзывным вкладам облагаются подоходным налогам. В минувшем году новые правила привели к существенному оттоку депозитов из банковской системы.

"Как ни парадоксально и ни удивительно, но тенденции поменялись в лучшую сторону. И если по прошлому году вся банковская система ощутила небольшой, но отток по валютным вкладам, это и в нашем банке было, то приток вкладов по белорусским рублях и за прошлый год положительный, и тенденции этого года показывают, что он сохранится", — сказал Крук.

Он отметил, что сегодня в банке уже видят эффект от изменения правил игры на депозитном рынке. Так, сейчас в Белагропромбанке доля безотзывных вкладов составляет около 60%. "Это неплохо и для банка, и для финансовой системы, и население ощутило некоторую стабильность — пускай она и дальше продлится — нашей национальной валюты. Мы прекрасно понимаем, что с тем курсом доллара — а мы все почему-то равняемся на него — те депозиты, которые размещены в рублях, на них люди реально заработали", — сказал он.

Еще одной причиной для опасений были снижающиеся реальные денежные доходы населения в минувшем году, однако и они оказались напрасными.

"Эти опасения витали в атмосфере, но прошлый год показал, что опасения были напрасными. Население несет, и тенденция вот уже 10 дней этого года показывает, что приток рублевых депозитов не снижается, они даже растут", — подчеркнул Крук.

Добежать до банкомата и выложить в Instagram

Во время беседы с корреспондентом Sputnik Виталий Крук, который курирует в Белагропромбанке и IT-сектор, вспомнил о том, как проходила деноминация 1 июля 2016 года.

"В первую очередь я скажу как житель республики и гражданин. Для меня, поскольку я пользуюсь услугами и своего банка, и партнеров, и мобильным, и интернет-банкингом, я как потребитель по большому счету практически и не заметил. Для меня введение копеек, новых купюр прошло незаметно, потому что, как владельцы пластиковых карт, мы этого не видим", — сказал он.

По его мнению, банковская система страны в целом отлично справилась с вводом в обращение новых банкнот и монет. Были отдельные шероховатости по платежам, по платежным терминалам, но с учетом того, что такое серьезное мероприятие было проведено в столь короткий срок, в целом всей банковской системе можно поставить твердую "пятерку", считает зампред правления.

"Не скрывая, скажу, что есть контингент людей, который сидел и ждал двенадцати часов, чтобы бежать до банкомата и снять первым пять рублей, сфотографировать и в Instagram или на Facebook выложить, мол, посмотрите, я первый… Но давайте реально понимать. Были определенные трудности и у банковской системы, но граждане очень хорошо отнеслись", — сказал он.

Крук также отметил, что нынешняя деноминация была самой сложной за всю историю Беларуси: впервые в оборот вводились монеты. Кроме того, раньше банковское программное обеспечение не было таким сложным, поскольку в прошлые годы не существовало ни мобильного, ни интернет-банкинга, доля безналичных платежей была очень невысока.

Период параллельного хождения старых и новых банкнот и монет банки страны тоже прошли вполне успешно. Были перебои в обеспечении монет, но сейчас эта проблема полностью решена, сказал Крук.

"Ключевой момент — пластиковая карточка. Если ею пользуешься, то в кошельке и монет не будет. Да, не везде платежи еще можно провести карточкой, на рынках или где-то еще. Но я надеюсь, что пройдет еще некоторое количество времени, и мы придем к тому, как это в скандинавских странах, когда безналичные расчеты до 90% доходят", — сказал он, добавив, что государство и банковская система движутся к этому большими шагами.