В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Тольятти тепловой насос оказался выгоднее традиционного отопления Единственным источником тепла в новом двухэтажном офисном здании по улице Ботанической в Тольятти, сданном в эксплуатацию в 2016 году, стали два двухступенчатых...

Единственным источником тепла в новом двухэтажном офисном здании по улице Ботанической в Тольятти, сданном в эксплуатацию в 2016 году, стали два двухступенчатых геотермальных тепловых насоса Viessmann Vitocal 300-G класса энергоэффективности A++. Суммарная тепловая мощность агрегатов составляет 115,2 киловатта. Этого достаточно для работы систем отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования помещений общей площадью около 1500 квадратных метров. Как отмечают в управляющей компании, расчетная стоимость организации теплоснабжения здания с помощью тепловых насосов оказалась ниже, чем с использованием других источников энергии. Согласно проектным расчетам, среднечасовая стоимость тепла, отдаваемого в системы здания тепловыми насосами на базе зондовых грунтовых коллекторов, составляет 132 рубля 15 копеек. Отопление с помощью пеллетного котла обойдется примерно в 169 рублей в час, а дизельным топливом почти в 600 рублей в час.Что касается магистрального газа и центрального теплоснабжения, то стоимость их подключения к зданию делает эти варианты нерентабельными. К тому же тепловые насосы обеспечивают не только отопление и подогрев воды, но и кондиционирование воздуха. Это позволило сократить затраты на климатическую систему и снизить потребление электроэнергии. Еще одним большим преимуществом применения тепловых насосов является возможность охлаждения здания в пассивном режиме.Это также позволяет значительно сократить затраты на электроэнергию. Кроме того, в нашем случае на здании было установлено 146 солнечных панелей, в результате чего расходы на коммунальные услуги фактически являются нулевыми 6 месяцев в году, рассказывает Константин Соснов, генеральный директор управляющей компании группы компаний Gradient kilby.По словам специалиста, уже первые два месяца отопительного сезона показали, что расчеты были верны. Высокая эффективность проектного решения обусловлена отношением отдаваемой тепловыми насосами энергии к потребляемой электрической. Этот показатель называют коэффициентом трансформации COP, и для использованной модификации агрегата Viessmann Vitocal 300-G он может достигать значения 4,8.Нашей целью было не просто применение тепловых насосов как таковых, но и построение модели системы с наивысшим коэффициентом преобразования электрической энергии. Поэтому на предпроектной стадии были проведены глубокие геологические и теплофизические исследования грунта на площадке, где располагаются геотермальные зонды, говорит Константин Соснов.Геотермальные тепловые насосы забирают низкопотенциальное тепло грунта или грунтовых вод, а потребляемая ими электроэнергия нужна только для питания компрессоров, циркуляционных насосов и электронных компонентов агрегата. Съем геотермального тепла происходит в грунтовом рассольном коллекторе.Высокопроизводительные компрессоры Compliant Scroll, инновационная система контроля и внешние баки-аккумуляторы обеспечивают максимальную энергоэффективность в каждой точке рабочего процесса. Благодаря этому всего нескольких градусов разницы температур между грунтом и рассольным коллектором оказывается достаточно для нагрева теплоносителя до 65 градусов, объясняет руководитель Академии Viessmann Игорь Кениг.Для монтажа двух тепловых насосов и баков-аккумуляторов объемом 950 литров каждый потребовалось всего несколько квадратных метров площади. Поскольку данное оборудование не требует отдельного помещения под котельную, оно было установлено в складском помещении на первом этаже.Тепловые насосы Vitocal 300-G оснащены встроенными циркуляционными насосами для системы отопления и рассольного контура, поэтому их монтаж предельно прост. Нужно только закрепить оборудование к полу, подключить трубопроводы и электропитание. Управление тепловыми насосами осуществляется с внешнего контроллера.С целью предотвращения аварий в системе отопления здания мы разработали систему диспетчеризации, которая автоматически отслеживает возможные утечки теплоносителя и места их возникновения, блокируя запуск агрегатов при нештатных ситуациях, добавляет Константин Соснов.www.viessmann.ru