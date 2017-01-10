В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Строительство "Газпром-центра" законсервировано с 22 декабря По его словам, документ о консервации объекта подписал генеральный директор ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Владимир Майоров. Работы по строительству...

По его словам, документ о консервации объекта подписал генеральный директор ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Владимир Майоров. Работы по строительству многофункционального комплекса практически не ведутся с конца августа. По неофициальной информации, основной причиной приостановки стало сокращение финансирования проекта со стороны ОАО "Газпром" из-за газового спора между Беларусью и Россией. "Они (россияне. — БелаПАН.) пытались нам неофициально намекнуть, что деньги, которые мы должны платить России за газ, это и есть те деньги, за которые строится этот объект. И если мы перестаем платить, то автоматом перестает финансироваться эта стройка", — пояснил БелаПАН в декабре информированный источник. Сегодня эту информацию подтвердил другой компетентный источник. По его словам, строительство комплекса будет возобновлено после того, как Беларусь рассчитается с Россией по долгам за газ, превышающим 400 млн долларов. "Деньги могут появиться, когда будет решен газовый конфликт", — сказал он. Другой причиной консервации строительства "Газпром-центра" назывались технические проблемы. Бутрим это подтвердил. "Объект разделяется на девять пусковых комплексов, один из пусковых комплексов — высотная часть. Вот по высотной части производятся новые расчеты", — сообщил замглавы комитета строительства и инвестиций горисполкома. Из-за того что здание очень высокое (189 метров), со временем оно будет проседать, поэтому сейчас рассматриваются варианты укрепления фундамента либо снижения высотности здания, пояснил Бутрим. Компания "Газпром трансгаз Беларусь" ситуацию не комментирует. Многофункциональный комплекс "Газпром-центр" возводится на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости на площади 8,27 га, где раньше располагался автовокзал "Московский". Снос автовокзала в связи со строительством нового объекта вызвал недовольство у многих минчан. Строительство "Газпром-центра" началось в августе 2015 года. На официальной церемонии по этому случаю председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил: "Многофункциональный комплекс, который мы сегодня начнем строить, — это современный проект, он будет реализован по самым современным технологиям и требованиям. Мы уверены, что этот проект станет еще одной новой, яркой визитной карточкой Минска". Планируется, что комплекс будет включать офисы российского "Газпрома", гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс и медицинский центр. Кроме того, на территории объекта планируется разместить детский центр развития и сопутствующие объекты торговли и услуг. Здание высотой 189 метров глава "Газпрома" назвал "центром композиции". Изначально заявлялось, что строительство будет завершено в 2018 году. Ориентировочный размер инвестиций — 900 млн долларов.