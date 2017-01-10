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Сидорский предложил Беларуси подать в суд на Россельхознадзор

11.01.2017 15:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Бывший премьер-министр Беларуси, а ныне член Коллегии, (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский осудил действия Россельхознадзора в отношении белорусских продуктов питания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.


Сергей Сидорский и ​Сергей Данкверт (справа). Фото: eurasiancommission.org

ЕЭК в рамках своих полномочий приняла основные необходимые документы по вопросам ветеринарно-санитарного контроля продукции животного происхождения согласно Договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Системы ветеринарно-санитарного контроля Армении, Беларуси, Казахстана и России признаны эквивалентными друг другу, считают в ЕЭК. Все действия уполномоченных органов сторон в области ветеринарного контроля (надзора) регламентированы решением Комиссии Таможенного Союза от 18 июня 2010 г. № 317, исходя из которого ветеринарный контроль и надзор в части готовой животноводческой продукции осуществляется только в отношении эпизоотического благополучия.

Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) ограничила поставки в Россию продукции животного происхождения предприятий Беларуси. Ведомство считает, что продукция, произведенная в стране, не соответствует требованиям технических регламентов ЕАЭС.

По словам члена Коллегии, (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергея Сидорского, выявление нарушений, не связанных с ветеринарными рисками, не должно являться основанием для введения ветеринарных мер по ограничению поставок продукции белорусских предприятий.

По итогам рабочей встречи с участием сотрудников профильных департаментов ЕЭК по урегулированию вопросов поставок белорусской продукции на рынок РФ, которые были зафиксированы в протоколе от 19−21 декабря 2016 года, представители Россельхознадзора, Минсельхоза России, Минсельхозпрода Беларуси договорились о мерах по решению в трёхдневный срок сложившейся ситуации, которые были зафиксированы в протоколе, говорится в сообщении.

В рамках договоренностей белорусская сторона представила Россельхознадзору и Евразийской экономической комиссии необходимые материалы расследований обозначенных недостатков, а также отчеты о принятых мерах по их устранению: акты расследования, результаты отбора проб, протоколы лабораторных испытаний, фото и другие материалы, а также отчеты о принятых мерах по их устранению.

«Считаю, что документы в полной мере отвечают на поставленные вопросы, однако практических шагов со стороны Россельхознадзора по снятию ограничений не принимается, — заявил Сергей Сидорский. — В связи с отсутствием у ЕЭК механизмов влияния на национальные органы государственной власти, Республика Беларусь вправе обратиться в Суд Евразийского экономического союза для окончательного решения данного вопроса».

Напомним, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обвинил Беларусь в том, что страна активно пользуется ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, Украины, и ведет себя при этом недобросовестно. Озвученные им претензии касались не только реэкспорта санкционной продукции, но и качества белорусского молока.

В ответ на это президент Беларуси Александр Лукашенко резко раскритиковал главу российского ведомства и упрекнул правительство в том, что оно хранит молчание в ответ на несправедливые обвинения. В полемику поспешили вступить белорусские чиновники и пресса.

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Бывший премьер-министр Беларуси, а ныне члена Коллегии, (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей...

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