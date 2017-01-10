В Беларуси коррупция в большей степени инициируется со стороны госслужащих, а не бизнеса. При этом деловые люди не верят, что ситуацию может изменить высокая зарплата чиновников. В целом уровень коррупции в Беларуси соответствует уровню таких стран как Польша, Тайвань, Кипр, Израиль, Литва и Словения, говорится в докладе Исследовательского центра ИПМ, который основывается на результатах проведенного лабораторией «Новак» опроса более 400 малых и средних предприятий частной формы собственности (МСП).



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Прежние исследования показывали, что высокая коррупция может приводить к замедлению экономического роста, снижению притока прямых иностранных инвестиций. Она способствует росту теневой экономики и снижению налоговых поступлений.

Оценки ИПМ соответствуют «среднему (умеренному) уровню коррупции» в Беларуси. По результатам опроса МСП, проведенного в апреле-мае 2016 года, коррупция по важности занимает 9 место среди 22 основных барьеров, препятствующих развитию бизнеса в Беларуси. Есть основания полагать, что острота данной проблемы за последние годы несколько снизилась. В частности, в 2014-2015 гг. коррупция занимала третья-пятую позицию соответственно из 20 выделенных основных проблем для белорусского бизнеса.

Согласно результатам опроса, наиболее низкие уровни оценки коррупции наблюдались у руководства более крупных предприятий, нацеленных на развитие бизнеса или, по меньшей мере, на его сохранение, более позитивно оценивающих возможности улучшения бизнес среды и стремящихся преодолевать внешние барьеры. Напротив, в группах-антиподах наблюдаются более высокие оценки уровня коррупции.

Кроме того, наблюдаются региональные различия в оценках уровня коррупции. При этом выделяются три группы по уровню оценки коррупции. В первую группу вошла Брестская область (самый низкий уровень оценки коррупции), во вторую группу вошли Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области, а также город Минск, третья группа включает в себя Гродненскую область (самый высокий уровень оценки коррупции).

На вопрос, кто виновен в коррупции, 22% опрошенных ответили, что обе стороны, 45% — затруднились ответить, остальные считают, что инициаторами выступают государственные служащие.

Анализ причин коррупции позволил выделить несколько их групп. В первую группу входят причины, связанные с корыстолюбием чиновников, высокой степенью государственного регулирования экономики и терпимостью общества к коррупции. Вторая группа включает причины, связанные недостаточным контролем за деятельностью госслужащих, постоянным реформированием госорганов, недостаточно эффективной работой органов, призванных бороться с коррупцией, и недостаточным контролем за доходами чиновников. Замыкает список причин низкая заработная плата госслужащих.

Среди сфер государственного регулирования выделяются пять наиболее подверженных злоупотреблениям: санитарный и пожарный надзор, получение государственных заказов и участие в тендерах, получение различных разрешений в местных органах власти, а также гигиеническая регистрация и сертификация.

Что касается мер по борьбе с коррупцией, то респонденты отдают предпочтение «жестким и прямым мерам» (ужесточение уголовного наказания за коррупцию, повышение эффективности работы силовиков, усиление административного контроля над служебной деятельностью госслужащих). Напротив, косвенные меры (например, сокращение степени госрегулирования экономики и высокие зарплаты чиновникам), способствующие созданию среды, предотвращающей коррупцию, пользуются среди представителей МСП гораздо меньшей популярностью. Таким образом, лидируют «внеэкономические» меры борьбы с коррупцией, а мерам экономическим отводится менее значимая или вообще второстепенная роль. Получается, что бизнес признает причинами наличия коррупции определенные факторы, но не видит необходимости бороться в первую очередь именно с ними.

В 2015 году индекс восприятия коррупции Transparency International для Беларуси составил 32 балла, что соответствовало 107 месту среди рассматриваемых стран. Исходя из оценок Исследовательского центра ИПМ, уровень восприятия коррупции равнялся бы 59 и 62 баллам согласно пяти-и трехбалльной шкалам, соответственно. Это соотносится с 30–35 местами в рейтинге и с такими странами как Польша, Тайвань, Кипр, Израиль, Литва и Словения. Не ставя под сомнения данные Transparency International, такие оценки могут добавить дополнительный аспект в оценку уровня восприятия коррупции в Беларуси – точку зрения малого и среднего бизнеса, говорится в докладе.