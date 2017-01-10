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Исследование: бизнес предлагает бороться с коррупцией жесткими мерами
11.01.2017 15:57 — Новости Экономики | Tut.by
В Беларуси коррупция в большей степени инициируется со стороны госслужащих, а не бизнеса. При этом деловые люди не верят, что ситуацию может изменить высокая зарплата чиновников. В целом уровень коррупции в Беларуси соответствует уровню таких стран как Польша, Тайвань, Кипр, Израиль, Литва и Словения, говорится в докладе Исследовательского центра ИПМ, который основывается на результатах проведенного лабораторией «Новак» опроса более 400 малых и средних предприятий частной формы собственности (МСП).
Прежние исследования показывали, что высокая коррупция может приводить к замедлению экономического роста, снижению притока прямых иностранных инвестиций. Она способствует росту теневой экономики и снижению налоговых поступлений.
Оценки ИПМ соответствуют «среднему (умеренному) уровню коррупции» в Беларуси. По результатам опроса МСП, проведенного в апреле-мае 2016 года, коррупция по важности занимает 9 место среди 22 основных барьеров, препятствующих развитию бизнеса в Беларуси. Есть основания полагать, что острота данной проблемы за последние годы несколько снизилась. В частности, в 2014-2015 гг. коррупция
Согласно результатам опроса, наиболее низкие уровни оценки коррупции наблюдались у руководства более крупных предприятий, нацеленных на развитие бизнеса или, по меньшей мере, на его сохранение, более позитивно оценивающих возможности улучшения бизнес среды и стремящихся преодолевать внешние барьеры. Напротив, в группах-антиподах наблюдаются более высокие оценки уровня коррупции.
Кроме того, наблюдаются региональные различия в оценках уровня коррупции. При этом выделяются три группы по уровню оценки коррупции. В первую группу вошла Брестская область (самый низкий уровень оценки коррупции), во вторую группу вошли Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области, а также город Минск, третья группа включает в себя Гродненскую область (самый высокий уровень оценки коррупции).
На вопрос, кто виновен в коррупции, 22% опрошенных ответили, что обе стороны, 45% — затруднились ответить, остальные считают, что инициаторами выступают государственные служащие.
Анализ причин коррупции позволил выделить несколько их групп. В первую группу входят причины, связанные с корыстолюбием чиновников, высокой степенью государственного регулирования экономики и терпимостью общества к коррупции. Вторая группа включает причины, связанные недостаточным контролем за деятельностью госслужащих, постоянным реформированием госорганов, недостаточно эффективной работой органов, призванных бороться с коррупцией, и недостаточным контролем за доходами чиновников. Замыкает список причин низкая заработная плата госслужащих.
Среди сфер государственного регулирования выделяются пять наиболее подверженных злоупотреблениям: санитарный и пожарный надзор, получение государственных заказов и участие в тендерах, получение различных разрешений в местных органах власти, а также гигиеническая регистрация и сертификация.
Что касается мер по борьбе с коррупцией, то респонденты отдают предпочтение «жестким и прямым мерам» (ужесточение уголовного наказания за коррупцию, повышение эффективности работы силовиков, усиление административного контроля над служебной деятельностью госслужащих). Напротив, косвенные меры (например, сокращение степени госрегулирования экономики и высокие зарплаты чиновникам), способствующие созданию среды, предотвращающей коррупцию, пользуются среди представителей МСП гораздо меньшей популярностью. Таким образом, лидируют «внеэкономические» меры борьбы с коррупцией, а мерам экономическим отводится менее значимая или вообще второстепенная роль. Получается, что бизнес признает причинами наличия коррупции определенные факторы, но не видит необходимости бороться в первую очередь именно с ними.
В 2015 году индекс восприятия коррупции Transparency International для Беларуси
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На вопрос, кто виновен в коррупции, 22% опрошенных ответили, что обе стороны, 45% - затруднились ответить, остальные считают, что инициаторами выступают...
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