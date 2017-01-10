Мировой порядок, основанный на правилах и принципах, постепенно разрушается в последние десятилетия. Это существенно увеличило риск глобального ядерного конфликта между главными мировыми державами — умышленно, из-за ошибки или по трагическому стечению обстоятельств. Такое мнение высказал в Совете Безопасности ООН постпред Беларуси Андрей Дапкюнас, выступая в открытой дискуссии «Предотвращение конфликтов и сохранение мира».



Фото пресс-службы МИД Беларуси

«В этих условиях и в отсутствие договоренности между ведущими ядерными державами об их общей первичной ответственности за предотвращение глобальной войны и установление коллективной системы поддержания мира все попытки международного сообщества, в том числе в рамках ООН, найти прочное решение неглобальных конфликтов будут тщетными», — цитирует Дапкюнаса пресс-служба МИД.

По мнению дипломата, мир должен осознать настоящую степень хрупкости окружающей среды — физической, социальной, культурной и политической — и прекратить проверку на прочность ее устойчивости.

Дапкюнас поднял вопрос об особой ответственности наиболее мощных в военном отношении государств мира за лидерские поступки по созданию и охране коллективной правовой системы поддержания мира.

По его мнению, показатель успеха работы Совбеза ООН — не число его заседаний и принятых резолюций, а способность каждого члена Совета «способствовать созданию внутри одного из главных органов системы ООН атмосферы большей нравственной востребованности постоянного диалога между мировыми сверхдержавами и их способности взаимного сопереживания».

Дапкюнас считает, что Совбез ООН приносит мало пользы для мира в качестве политического театра. «Вместе с тем миру крайне необходим Совет Безопасности, который определяется не столько движением шестерен его политического механизма, сколько искренним взаимодействием человеческих существ, делающих благородную попытку построения диалога между партнерами для лучшего взаимопонимания», — отмечается на сайте МИД Беларуси.