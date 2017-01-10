Минск, 11 января. Выявление нарушений, не связанных с ветеринарными рисками, не должно являться основанием для введения ветеринарных мер по ограничению поставок продукции белорусских предприятий на российский рынок. Такое заявление сделал член Коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу, бывший премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский.

В заявлении Сидорского с комментарием ЕЭК, которые распространила 11 января пресс-служба комиссии, отмечается, что ЕЭК в рамках своих полномочий ранее приняла основные необходимые документы по вопросам ветеринарно-санитарного контроля продукции животного происхождения согласно договору о Евразийском экономическом союзе и системы ветеринарно-санитарного контроля Армении, Беларуси, Казахстана и России признаны эквивалентными друг другу.

"Все действия уполномоченных органов сторон в области ветеринарного контроля (надзора) регламентированы решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317, исходя из которого ветеринарный контроль и надзор в части готовой животноводческой продукции осуществляется только в отношении эпизоотического благополучия", — отмечают в комиссии.

В заявлении подчеркивается, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) ограничила поставки в Россию продукции животного происхождения с белорусских предприятий, поскольку ведомство считает, что продукция, произведенная в стране, не соответствует требованиям технических регламентов ЕАЭС.

Сообщается, что 19—21 декабря 2016 года состоялась рабочая встреча сотрудников профильных департаментов ЕЭК по урегулированию вопросов поставок белорусской продукции на рынок России. На ней представители Россельхознадзора, Минсельхоза России, Минсельхозпрода Беларуси договорились о мерах по решению в трехдневный срок сложившейся ситуации.

В рамках договоренностей белорусская сторона представила Россельхознадзору и ЕЭК необходимые материалы расследований обозначенных недостатков, а также отчеты о принятых мерах по их устранению: акты расследования, результаты отбора проб, протоколы лабораторных испытаний, фото- и другие материалы, а также отчеты о принятых мерах по их устранению.

"Считаю, что документы в полной мере отвечают на поставленные вопросы, однако практических шагов со стороны Россельхознадзора по снятию ограничений не принимается. В связи с отсутствием у ЕЭК механизмов влияния на национальные органы государственной власти Республика Беларусь вправе обратиться в суд Евразийского экономического союза для окончательного решения данного вопроса", — заявил Сидорский.

В последние месяцы участились претензии к белорусским производителям продовольствия, в основном мяса и молока, со стороны Россельхознадзора. Это привело к закрытию российского рынка для ряда предприятий. Эксперты стали трактовать происходящее как очередную "торговую войну" между Москвой и Минском. 9 декабря 2016 года Александр Лукашенко подверг критике претензии руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта к белорусскому продовольствию: "У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит".

Заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый 21 декабря заявил, что ограничения на поставки белорусских продуктов питания с 20 предприятий могут быть сняты в ближайшие дни, однако этого не произошло.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сидорский: Белорусская продукция животного происхождения отвечает всем требованиям ветеринарно-санитарного контроля, можно подавать в суд на Россельхознадзор Минск, 11 января. Выявление нарушений, не связанных с ветеринарными рисками, не должно являться основанием для введения ветеринарных мер по ограничению поставок...

Алексей Александров, БелаПАН.