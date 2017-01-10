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"Экономика на пальцах" расскажет, к чему готовиться в 2017 году
11.01.2017 20:31 — Новости Экономики | Tut.by
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В этом выпуске Сергей Чалый попробует дать прогноз по развитию экономики Беларуси и остального мира, уделив немало внимания США и Китаю.
Также автор даст отпор тем, кто все еще настаивает на включении денежного печатного станка в Беларуси.
Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY-ТВ 12 января в 15.15.
Ваши мнения оставляйте ниже.
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В этом выпуске Сергей Чалый попробует дать прогноз по развитию экономики Беларуси и остального мира, уделив немало внимания США и Китаю.
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