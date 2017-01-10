Первая программа «Экономика на пальцах» в 2017 году появится в прямом эфире 12 января в традиционное время — в 15.15.

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Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

В этом выпуске Сергей Чалый попробует дать прогноз по развитию экономики Беларуси и остального мира, уделив немало внимания США и Китаю.

Также автор даст отпор тем, кто все еще настаивает на включении денежного печатного станка в Беларуси.

Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY-ТВ 12 января в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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