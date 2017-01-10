﻿ "Экономика на пальцах" расскажет, к чему готовиться в 2017 году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Экономика на пальцах" расскажет, к чему готовиться в 2017 году

11.01.2017 20:31 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Первая программа «Экономика на пальцах» в 2017 году появится в прямом эфире 12 января в традиционное время — в 15.15.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

В этом выпуске Сергей Чалый попробует дать прогноз по развитию экономики Беларуси и остального мира, уделив немало внимания США и Китаю.

Также автор даст отпор тем, кто все еще настаивает на включении денежного печатного станка в Беларуси.

Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY-ТВ 12 января в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

Смотрите также
Возможна ли зарплата в 500 долларов?
Чем обернулся год для Беларуси. Спрятаться под одеяло или заняться реформами?
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом выпуске Сергей Чалый попробует дать прогноз по развитию экономики Беларуси и остального мира, уделив немало внимания США и Китаю.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Исследование: бизнес предлагает бороться с коррупцией жесткими мерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика