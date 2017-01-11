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Торговля на Форекс: основные принципы

11.01.2017 19:14 — Новости Экономики | БДГ  
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Торговля на межбанковском валютном рынке  с каждым годом становится все более популярной, поскольку представляет собой действенный способ увеличения дохода. 

Прибыльность данного вида деятельности зависит исключительно от того, сколько времени и сил вы готовы потратить. Для того, чтобы стать успешным трейдером и получать стабильный доход от участия в финансовых сделках, потребуется не один день. Однако, чем больше внимания вы уделяете данному вопросу, чем больше практикуетесь в составлении прогнозов и изучении законов валютного рынка, тем больше ваши шансы на рост прибыли.

Принцип работы биржи Форекс достаточно прост: среди одних участников рынка существует спрос на определенную валюту, среди других – предложение о ее продаже. Прибыль определяется разницей между курсами валюты на момент ее приобретения вами и на момент последующей продажи другому лицу, соответственно.

Исходя из этого, к числу необходимых мероприятий при торговле на Форекс относится систематический мониторинг колебаний курса, который позволят с определенной долей вероятности прогнозировать изменения стоимости той или иной валюты в ближайшее время. Актуальные курсы валют предпочтительнее всего выяснять в проверенных источниках – на официальных сайтах банковских учреждений, а также Минфина РФ, либо на сайтах компаний, осуществляющих Форекс трейдинг в России.

Что касается непосредственно трейдинговой деятельности, то она, безусловно, имеет некоторую специфику. Для того, чтобы ознакомиться особенностями и нюансами заключения сделок на валютном рынке Форекс, сегодня существует масса возможностей: обучающие видео, специальная литература, статьи и обзоры финансовых аналитиков, форумы трейдеров и экспертные мнения экономистов.

Все эти материалы в изобилии представлены в сети Интернет, благодаря чему любому желающему доступна информация, необходимая для получения базовых знаний о функционировании биржи Форекс. Дальнейшая наработка практических навыков валютной торговли и разработка собственной стратегии осуществления финансовых операций – это лишь вопрос времени. Главное – мониторить и анализировать изменения рынка.

Поскольку наиболее ходовой валютой во всем мире на сегодняшний день остается американский доллар, курс доллара США необходимо отслеживать с особой внимательностью, чтобы вовремя реагировать на его малейшие колебания и использовать прогнозируемые изменения в своих интересах. Руководствуясь собственными наблюдениями и опытом, а также оценками финансовых аналитиков, вы сможете составлять прогнозы и определять наиболее выгодные возможности для покупки или продажи валюты на Форекс.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торговля на межбанковском валютном рынке  с каждым годом становится все более популярной, поскольку представляет собой действенный способ увеличения дохода. 

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