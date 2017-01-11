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Беларусь может подать в суд на Россельхознадзор
11.01.2017 19:13 — Новости Экономики | БДГ
Сергей Сидорский предлагает Беларуси подать в суд на Россельхознадзор за ограничения поставок белорусской продукции на российский рынок.
Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский заявил, что белорусская продукция животного происхождения отвечает всем требованиям ветеринарно-санитарного контроля Евразийского экономического союза.
Сидорский отметил, что выявление нарушений, не связанных с ветеринарными рисками, не должно являться основанием для введения ветеринарных мер по ограничению поставок продукции белорусских предприятий. Тогда как Россельхознадзор поставки ограничивает.
Как
При этом Сергей Сидорский отметил, что все предоставленные документы полностью снимают вопрос о ненадлежащем качестве белорусской продукции, однако Россельхознадзор оставил в силе ограничения на белорусские товары. В этой связи Беларуси было предложено подавать на ведомство в суд ЕАЭС для того, чтобы поставить точку в этом вопросе.
Напомним, что ранее заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло
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Сергей Сидорский предлагает Беларуси подать в суд на Россельхознадзор за ограничения поставок белорусской продукции на российский рынок.
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