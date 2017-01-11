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Беларусь может подать в суд на Россельхознадзор

11.01.2017 19:13 — Новости Экономики | БДГ  
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Сергей Сидорский предлагает Беларуси подать в суд на Россельхознадзор за ограничения поставок белорусской продукции на российский рынок.

Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский заявил, что белорусская продукция животного происхождения отвечает всем требованиям ветеринарно-санитарного контроля Евразийского экономического союза.

Сидорский отметил, что выявление нарушений, не связанных с ветеринарными рисками, не должно являться основанием для введения ветеринарных мер по ограничению поставок продукции белорусских предприятий. Тогда как Россельхознадзор поставки ограничивает.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, «по итогам рабочей встречи с участием сотрудников профильных департаментов ЕЭК по урегулированию вопросов поставок белорусской продукции на рынок РФ, которые были зафиксированы в протоколе от 19-21 декабря 2016 года, представители Россельхознадзора, Минсельхоза России, Минсельхозпрода Беларуси договорились о мерах по решению в трёхдневный срок сложившейся ситуации, которые были зафиксированы в протоколе. В рамках договоренностей белорусская сторона представила Россельхознадзору и Евразийской экономической комиссии необходимые материалы расследований обозначенных недостатков, а также отчеты о принятых мерах по их устранению: акты расследования, результаты отбора проб, протоколы лабораторных испытаний, фото и другие материалы, а также отчеты о принятых мерах по их устранению».

При этом Сергей Сидорский отметил, что все предоставленные документы полностью снимают вопрос о ненадлежащем качестве  белорусской продукции, однако Россельхознадзор оставил в силе ограничения на белорусские товары. В этой связи Беларуси было предложено подавать на ведомство в суд ЕАЭС для того, чтобы поставить точку в этом вопросе.

Напомним, что ранее заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло заявил: «Россельхознадзор» предъявляет к белорусской продукции необоснованно завышенные требования. Александр Лукашенко 12 декабря подверг жесткой критике претензии руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта к белорусскому продовольствию. А последний, в свою очередь, ранее раскритиковал Беларусь за недобросовестность, и поставил под сомнение качество многих товаров, которые наша страна экспортирует в Россию, в том числе, и молока. Россельхознадзор также обвинил Беларусь в нежелании устранять недочеты и базарном пиаре за счет многочисленных скандалов.

 
 
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Сергей Сидорский предлагает Беларуси подать в суд на Россельхознадзор за ограничения поставок белорусской продукции на российский рынок.

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