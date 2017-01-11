|
Вице-премьер Калинин поручил широко осветить форум "ТИБО-2017" в зарубежных СМИ
11.01.2017 20:44 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 11 января. Широко осветить работу форума "ТИБО-2017" в СМИ, в том числе зарубежных, поручил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.
11 января он провел первое заседание оргкомитета XXIV Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям "ТИБО", который пройдет 17—21 апреля в Минске.
"На форуме необходимо обсудить наиболее актуальные вопросы внедрения перспективных технологий в Беларуси с учетом международного опыта. Это — аддитивные технологии, 3D-печать, обработка больших объемов данных, "интернет-вещей". Это в том числе и электронное правительство, которое мы всячески продвигаем", — сказал Калинин, слова которого приводит пресс-служба правительства.
Чиновник поставил задачу максимально полно представить Парк высоких технологий: "Необходимо представить во всей красе все, что создано, а создано немало. Многие зарубежные гости, посещая данную площадку, отмечают значительное продвижение страны в этом направлении".
Калинин отметил, что в последнем рейтинге Международного союза электросвязи Беларусь заняла 31-е место по уровню развития информационно-коммуникационных технологий. "Мы по-прежнему занимаем первое место среди стран СНГ. Это значит, что, с одной стороны, нам есть что показать, с другой — есть к чему стремиться. По итогам "ТИБО-2016" все специалисты отметили высокий уровень организации проведенных мероприятий. Полагаю, что в этом году мы должны еще выше поднять планку", — сказал заместитель премьер-министра.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 11 января. Широко осветить работу форума "ТИБО-2017" в СМИ, в том числе зарубежных, поручил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. 11 января он...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии