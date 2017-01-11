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Приоритетом посольств Беларуси и Азербайджана станет реализация программы социально-экономического сотрудничества до 2025 года

11.01.2017 20:19 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 11 января. Весь спектр белорусско-азербайджанского политического и экономического взаимодействия обсудили 11 января в Минске министр иностранных дел Владимира Макей и посол Азербайджана Латиф Гандилов. Встреча состоялась по случаю вручения копий верительных грамот, сообщил МИД.

Обсуждены вопросы реализации долгосрочных совместных проектов в области производственной и научно-технической кооперации, сельского хозяйства, здравоохранения и спорта. Стороны условились, что приоритетом работы посольств двух стран станет реализация программы социально-экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой до 2025 года, подписанной в ходе визита Александра Лукашенко в Азербайджан в ноябре 2016 года.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 января. Весь спектр белорусско-азербайджанского политического и экономического взаимодействия обсудили 11 января в Минске министр иностранных дел...

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