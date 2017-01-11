Если посмотреть на чертежи, то можно увидеть: стена между двумя помещениями сокращена наполовину. Плюс в прихожей не было места для шкафа для верхней одежды. Чтобы решить этот вопрос, дизайнер решила убрать перегородку между прихожей и гостевой комнатой и поставить на этом месте шкаф. Он же является перегородкой между прихожей и зоной для готовки. Для небольшого зонального разделения и возможности декорации за боковой частью шкафа возведена перегородка из гипсокартона. Таким образом квартира получилась более свободной и открытой.

В санузле дизайнер ничего не меняла. Еще из перепланировочных решений в гостиной был расширен оконный проем, чтобы установить здесь французские окна. На согласование такой перепланировки нужно около трех месяцев. Еще два месяца нужно, чтобы воплотить ее в жизнь. Но приостанавливать ремонтные работы во время согласования не требуется.

— По стилю заказчик хотел сделать «холостяцкую берлогу», но после было принято решение брутальность и грубость в интерьере немного облагородить. В итоге мы сделали квартиру в стиле лофт с элементами классики.