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Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт

12.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт

Оксана работала с однокомнатной квартирой площадью 56,3 кв.м. Обстановка создавалась для одного человека, который иногда живет в этой квартире. Изначально в квартире была жилая комната, кухня, кладовка, совмещенный санузел, лоджия и коридор. Перед дизайнером DKing стояла задача создать полноценное спальное место, кухню, зону для гостей и отдыха. 

Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт

— Учитывая достаточно внушительную площадь квартиры, мы решили ее перепланировать, сделав из нее двухкомнатную. Итак, что мы сделали. Для начала мы объединили кладовку с жилой зоной, создав единое просторное помещение. Затем мы перенесли кухню на место, где была кладовка. Так как квартира создается на одного человека, то большая зона готовки нам не нужна. Мы сделали небольшую кухню Г-образной формы, вместив в нее только самое необходимое. В этом же большом помещении мы разметили столовую группу с полноценным обеденным столом на четыре человека, а также гостевую зону.

Там, где раньше была кухня — мы организовали спальню. Сделать так можно только при условии, что плита электрическая. Для переноса кухни необходимо было решить вопрос с коммуникациями. Мы подключили кухню к стояку, который расположен в санузле, проведя коммуникации по потолку, — рассказала Оксана Масленникова. 

Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт
До перепланировки
Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт
После перепланировки

Если посмотреть на чертежи, то можно увидеть: стена между двумя помещениями сокращена наполовину. Плюс в прихожей не было места для шкафа для верхней одежды. Чтобы решить этот вопрос, дизайнер решила убрать перегородку между прихожей и гостевой комнатой и поставить на этом месте шкаф. Он же является перегородкой между прихожей и зоной для готовки. Для небольшого зонального разделения и возможности декорации за боковой частью шкафа возведена перегородка из гипсокартона. Таким образом квартира получилась более свободной и открытой.

В санузле дизайнер ничего не меняла. Еще из перепланировочных решений в гостиной был расширен оконный проем, чтобы установить здесь французские окна. На согласование такой перепланировки нужно около трех месяцев. Еще два месяца нужно, чтобы воплотить ее в жизнь. Но приостанавливать ремонтные работы во время согласования не требуется.

— По стилю заказчик хотел сделать «холостяцкую берлогу», но после было принято решение брутальность и грубость в интерьере немного облагородить. В итоге мы сделали квартиру в стиле лофт с элементами классики.

Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт
Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт

Из отделочных материалов на стенах в прихожей, кухне и гостиной — декоративная штукатурка, которая имитирует старую облупившуюся штукатурку. Несущие колонны задекорированы штукатуркой под кирпичную кладку. В прихожей, кухне и санузле на полу плитка с системой «теплый пол». Эта же плитка повторяется и на кухонном фартуке. В гостиной и спальне на полу установлена паркетная доска. Для украшения стен дизайнер предложила в зоне TV на стене нарисовать отпечаток механических часов. 

Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт
Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт
Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт
Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт

— Чтобы немного разбавить брутальность, мы использовали такие классические элементы, как люстру и «розетку» под нее, а также полиуретановые карнизы на потолке по периметру всей гостиной. Для лофта было бы характерно сделать индустриальной потолок, выкрашенный в темные цвета, но так как помещение у нас небольшое, и высота потолков тоже, то эта индустриальность выглядела бы слишком искусственной. В гостиной потолок просто покрашен, а в кухне и прихожей — подвесной.

Мебель для этой квартиры также подобрана в лофтовом стиле: металлические стеллажи, столики с деревянными столешницами. Однако, например, диван в гостиной «Честер» — чистой воды английская классика, которая сюда очень органично вписывается. Текстильные аксессуары с принтами в виде британских флагов окончательно закрепляют два стиля вместе. В общем, цветовая гамма здесь достаточно монохромная, поэтому дизайнер решила разбавить ее ярким текстилем, синей кухней и такого же цвета плинтусом по периметру всей квартиры. 

Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт
Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт
Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт

— Спальня у нас отличается по стилю от всей квартиры. Здесь преобладает классика. Главный акцент — графитовая стена, оформленная молдингами. На контрасте с темной стеной — белые прикроватные тумбочки и шкаф. Стена напротив оформлена в декоративную штукатурку в виде кирпича. Все в этом помещении направлено на контраст классики и брутального лофта. 

Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт
Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт
Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт
Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт

В совмещенном санузеле дизайнер разместила ванную, умывальник, подвесной унитаз, а также хозяйственный шкаф. Плитка для санузла была подобрана под дерево и под бетон — продолжается лофтовый стиль. По просьбе заказчика здесь было установлено гримерное зеркало, что стало «изюминкой» помещения. Одна из стен в ванной оформлена в плитку с мозаичным узором. 

Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт
Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт
Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт

Лоджия в квартире также сделана зоной отдыха. Она была утеплена, окна были заменены, чтобы можно было находиться здесь в любую погоду. Это небольшое пространство было сделано в виде паба с барной стойкой, металлическими стульями, светильниками в гаражном стиле и автомобильными номерами на стенах. 

Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт
Секреты дизайнеров. Делаем из «однушки» полноценную двухкомнатную квартиру в стиле «брутальный» лофт

— На все работы, черновые и чистовые материалы, мебель в этом проекте было потрачено около $16-18 тыс. Практически ничего из мебели здесь не делалось на заказ, все материалы — стоимости «средний +».

Рендеры: авторская работа дизайн-студии DKing

 
 
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