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ВБ понравилась система ведения Единого реестра госимущества Беларуси

12.01.2017 10:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Представители Всемирного банка высоко оценили созданную в Беларуси систему ведения Единого реестра государственного имущества, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Визит группы ВБ в Беларусь проходит с 10 по 13 января 2017 года в рамках проекта технической помощи "Укрепление систем управления государственными инвестициями и государственно-частного партнерства в Беларуси". В рамках визита эксперты ВБ намерены завершить сбор данных для подготовки проекта отчета Всемирного банка по результатам оценки. Специалисты ВБ уже провели встречи с представителями органов управления Брестской области, где обсудили механизмы подготовки и реализации региональных инвестпрограмм, побывали в Минфине, Минэкономики и Минстройархитектуры Беларуси.

ВБ понравилась система ведения Единого реестра госимущества Беларуси
© Фото: Franz Mahr / World Bank
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В ходе встречи, которая прошла в среду в ГКИ, представителей Всемирного банка ознакомили с назначением и целями автоматизированной информационной системы ведения Единого реестра государственного имущества (ЕГРИ) в Республике Беларусь, структурой уполномоченных органов, составом данных, технологией сбора сведений для реестра.

"Зарубежные эксперты охарактеризовали систему ведения ЕГРИ, как оставляющую "очень хорошее впечатление", а также отметили высокий уровень белорусских специалистов", — сообщили в пресс-службе комитета.

Представитель ВБ Мартин Дарси, который занимался разработкой первого в истории Великобритании аналогичного национального реестра имущества, подчеркнул ценность наличия у государства такого ресурса, так как реестр является важной частью системы управления госимуществом и активами государства. Эта информация, продолжил эксперт, "позволяет максимально использовать их во благо государства и его граждан", отметили в пресс-службе.

Сегодня ЕГРИ содержит, практически, на сто процентов полную информацию обо всем имеющемся государственном имуществе. Он включает в себя данные о юрлицах, недвижимости, воздушных судах, акциях, учредителях и предприятиях, договорах аренды, балансовой стоимости имущества, а также сведения о неиспользуемом имуществе.

Сейчас ГКИ занят автоматизацией работ системы организаций по учету госимущества по созданию и ведению ЕГРИ. В дальнейшем ставится задача создать единую формационную систему, с унифицированным сбором информации, а также автоматизировать выдачу информации и наладить взаимодействие ЕРГИ с иными госресурсами.

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты Всемирного банка приехали в Беларусь для сбора данных к отчету ВБ о том, как в республике реализуется проект техпомощи по управлению госинвестициями.

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