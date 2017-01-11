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Доллар и евро подешевели в четверг

12.01.2017 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Доллар и евро подешевели в четверг по отношению к национальной валюте по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:

  • Доллар США — 1,9542
  • Евро — 2,0774
  • 100 российских рублей — 3,2902

Таким образом, доллар в четверг подешевел более чем на полторы копейки (-0,79%). Евро стал дешевле на 0,14%, а российский рубль несколько подорожал — на 0,45%.

В целом к корзине валют белорусский рубль на торгах 12 января незначительно укрепился.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белорусский рубль по итогам торгов несколько подешевел к корзине валют.

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