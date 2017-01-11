|
Доллар и евро подешевели в четверг
12.01.2017 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв — Sputnik. Доллар и евро подешевели в четверг по отношению к национальной валюте по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:
Таким образом, доллар в четверг подешевел более чем на полторы копейки (-0,79%). Евро стал дешевле на 0,14%, а российский рубль несколько подорожал — на 0,45%.
В целом к корзине валют белорусский рубль на торгах 12 января незначительно укрепился.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль по итогам торгов несколько подешевел к корзине валют.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии