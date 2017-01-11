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Доллар США подешевел на 1,55 копейки на биржевых торгах
12.01.2017 12:38 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 12 января. 12 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, снизился к российскому рублю.
По итогам торгов курс евро снизился на 0,002 рубля (0,1%) до 2,0783 рубля.
Курс доллара снизился на 0,0155 рубля (0,79%) и составил 1,9542 рубля.
Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0146 рубля (0,45%) и составил 3,2902 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доля доллара США — 30% и евро — 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Российский рубль в четверг утром укрепляется к доллару в ответ на общемировое снижение валюты США после пресс-конференции Дональда Трампа, а также благодаря позитивной динамике нефти. К полудню четверга марка Brent торгуется выше отметки 55 долларов за баррель.
В России в четверг средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 по московскому времени снизился на 66,36 копейки, составив 59,4978 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 12 января. 12 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, снизился к российскому рублю. По итогам...
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