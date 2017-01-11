﻿ Макей призвал "серьезно пересмотреть" правовую базу СНГ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Макей призвал "серьезно пересмотреть" правовую базу СНГ

12.01.2017 13:03 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

СНГ остается актуальным объединением для Беларуси, но его правовую базу нужно серьезно пересмотреть, убрав из нее устаревшие нормы. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей на заседании постпредов при органах Содружества в Минске, сообщает пресс-служба МИД.


Фото: Сергей Семенов, TUT.BY

По словам министра, для Беларуси принципиально важным является вопрос сохранения и оптимизации Экономического суда СНГ.

— Эксперты сторон уже провели консультации и подготовили все необходимые проекты документов для перевода суда в формат работы ad hoc (собираться по случаю рассмотрения конкретного дела — TUT.BY).

Среди других задач текущего года — решение вопроса о внедрении конкурсной основы при приеме сотрудников в органы Содружества.

— Убежден, что <…> со следующего года органы Содружества смогут набирать сотрудников опираясь на качественно новый инструмент отбора, основанный на максимально объективной оценке профессиональных качеств кандидатов.

По-прежнему актуален вопрос инвентаризации договорно-правовой базы СНГ, считает Макей.

— За четверть века существования Содружества подписано бесчисленное количество документов, многие из которых уже не применяются и могут в дальнейшем создавать правовые препятствия для реализации новых решений. Уверен, пришло время серьезного пересмотра имеющейся правовой базы СНГ.

Важнейшим направлением белорусский министр назвал «качественное наполнение» принимаемых в СНГ решений.

— В основе каждого документа, выносимого на рассмотрение глав государств или глав правительств, должна лежать экономическая целесообразность и финансовая окупаемость.

Кроме того, по мнению Макея, отдельные органы отраслевого сотрудничества в СНГ десятилетиями работают, но «не привносят в развитие Содружества необходимого результата».

Основой основ в СНГ глава белорусской дипломатии назвал Договор о зоне свободной торговли.

— В сфере госзакупок есть движение вперед, в прошедшем году подписан Протокол, определяющий этапы формирования общих правил доступа к закупкам. С продвижением по услугам есть определенные проблемы. Проект Соглашения о свободной торговле услугами пока, откровенно говоря, «сырой».

Макей отметил, что в Минске верят, что российское председательство в 2017 году приведет к решению этих спорных вопросов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СНГ остается актуальным объединением для Беларуси, но его правовую базу нужно серьезно пересмотреть, убрав из нее устаревшие нормы. Об этом заявил Владимир Макей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Доллар США подешевел на 1,55 копейки на биржевых торгах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика