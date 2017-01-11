СНГ остается актуальным объединением для Беларуси, но его правовую базу нужно серьезно пересмотреть, убрав из нее устаревшие нормы. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей на заседании постпредов при органах Содружества в Минске, сообщает пресс-служба МИД.



Фото: Сергей Семенов, TUT.BY

По словам министра, для Беларуси принципиально важным является вопрос сохранения и оптимизации Экономического суда СНГ.

— Эксперты сторон уже провели консультации и подготовили все необходимые проекты документов для перевода суда в формат работы ad hoc (собираться по случаю рассмотрения конкретного дела — TUT.BY).

Среди других задач текущего года — решение вопроса о внедрении конкурсной основы при приеме сотрудников в органы Содружества.

— Убежден, что <…> со следующего года органы Содружества смогут набирать сотрудников опираясь на качественно новый инструмент отбора, основанный на максимально объективной оценке профессиональных качеств кандидатов.

По-прежнему актуален вопрос инвентаризации договорно-правовой базы СНГ, считает Макей.

— За четверть века существования Содружества подписано бесчисленное количество документов, многие из которых уже не применяются и могут в дальнейшем создавать правовые препятствия для реализации новых решений. Уверен, пришло время серьезного пересмотра имеющейся правовой базы СНГ.

Важнейшим направлением белорусский министр назвал «качественное наполнение» принимаемых в СНГ решений.

— В основе каждого документа, выносимого на рассмотрение глав государств или глав правительств, должна лежать экономическая целесообразность и финансовая окупаемость.

Кроме того, по мнению Макея, отдельные органы отраслевого сотрудничества в СНГ десятилетиями работают, но «не привносят в развитие Содружества необходимого результата».

Основой основ в СНГ глава белорусской дипломатии назвал Договор о зоне свободной торговли.

— В сфере госзакупок есть движение вперед, в прошедшем году подписан Протокол, определяющий этапы формирования общих правил доступа к закупкам. С продвижением по услугам есть определенные проблемы. Проект Соглашения о свободной торговле услугами пока, откровенно говоря, «сырой».

Макей отметил, что в Минске верят, что российское председательство в 2017 году приведет к решению этих спорных вопросов.