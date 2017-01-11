Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф обсудили на встрече в Минске дальнейшее развитие сотрудничества в банковском секторе, передает БЕЛТА .

«Наши банковские дела — те вопросы, о которых меня подробно информировал Василий Матюшевский, до этого мы обсуждали в правительстве — там понимание найдено», — сказал глава государства.

«Но я хочу сказать главное: если Герман Оскарович будет относиться, работая в Беларуси, к нашим партнерам, клиентам, которые с банком сотрудничают, так, как в России к российским, у нас никогда не будет вопросов», — подчеркнул Александр Лукашенко. По словам президента, он хорошо осведомлен о позиции Германа Грефа на российском поле деятельности и слышал в этом плане много хорошего.

В свою очередь Герман Греф поблагодарил лично президента, а также правительство, Национальный банк Беларуси за то, что в сложных ситуациях, которые возникали в 2015 и 2016 годах, была найдена конструктивная поддержка и выходы. «Этот год тоже будет не очень простой, но уже значительно лучше, чем 2016-й. А с 2018 года мы рассчитываем уже начать нормальную работу здесь. Явное оживление и кредитования, и нашего портфеля активов», — сказал он.

Герман Греф также подчеркнул, что все условия, поставленные ранее при покупке белорусского банка (ОАО «БПС-Сбербанк» входит в Группу Сбербанк), выполнены. «Мы минимум в полтора раза перевыполнили каждый из пяти пунктов наших обязательств. Сегодня Сбербанк — крупнейший инвестор в белорусскую экономику. Это в том числе результат нашего очень доброго взаимодействия и доверия вам лично и республике», — добавил председатель правления Сбербанка.