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Условия Лукашенко для Грефа: работайте в Беларуси, как в России
12.01.2017 13:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф обсудили на встрече в Минске дальнейшее развитие сотрудничества в банковском секторе, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.
© Sputnik Кирилл Каллиников
В четверг глава государства провел встречу с Грефом, в ходе которой руководитель Сбербанка отметил, что банк выполнил все свои обязательства по работе в Беларуси.
"Наши банковские дела – те вопросы, о которых меня подробно информировал Василий Матюшевский (первый вице-премьер Беларуси – Sputnik), до этого мы обсуждали в правительстве – там понимание найдено", – сказал Лукашенко.
Президент отметил, что хорошо осведомлен о позиции Грефа на российском поле деятельности и слышал в этом плане много хорошего.
"Но я хочу сказать главное: если Герман Оскарович будет относиться, работая в Беларуси, к нашим партнерам, клиентам, которые с банком сотрудничают, так, как в России к российским, у нас никогда не будет вопросов", – подчеркнул Лукашенко.
В свою очередь Греф поблагодарил лично президента, а также правительство, Национальный банк Беларуси за то, что в сложных ситуациях, которые возникали в 2015 и 2016 годах, была найдена конструктивная поддержка и выходы.
"Этот год тоже будет не очень простой, но уже значительно лучше, чем 2016-й. А с 2018 года мы рассчитываем уже начать нормальную работу здесь. Явное оживление и кредитования, и нашего портфеля активов", – цитирует слова Грефа
Глава Сбербанка также подчеркнул, что все условия, поставленные ранее при покупке белорусского банка (ОАО "БПС-Сбербанк" входит в Группу Сбербанк), выполнены.
"Мы минимум в полтора раза перевыполнили каждый из пяти пунктов наших обязательств. Сегодня Сбербанк – крупнейший инвестор в белорусскую экономику. Это в том числе результат нашего очень доброго взаимодействия и доверия вам лично и республике", – добавил он.
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Сбербанк РФ ожидает улучшений в экономике уже в 2018 году и с 2018 года рассчитывать начать нормальную работу в Беларуси.
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