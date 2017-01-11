МИНСК, 12 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф обсудили на встрече в Минске дальнейшее развитие сотрудничества в банковском секторе, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.



© Sputnik Кирилл Каллиников Греф под видом инвалида попытался взять кредит в Сбербанке

В четверг глава государства провел встречу с Грефом, в ходе которой руководитель Сбербанка отметил, что банк выполнил все свои обязательства по работе в Беларуси.

"Наши банковские дела – те вопросы, о которых меня подробно информировал Василий Матюшевский (первый вице-премьер Беларуси – Sputnik), до этого мы обсуждали в правительстве – там понимание найдено", – сказал Лукашенко.

Президент отметил, что хорошо осведомлен о позиции Грефа на российском поле деятельности и слышал в этом плане много хорошего.

"Но я хочу сказать главное: если Герман Оскарович будет относиться, работая в Беларуси, к нашим партнерам, клиентам, которые с банком сотрудничают, так, как в России к российским, у нас никогда не будет вопросов", – подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь Греф поблагодарил лично президента, а также правительство, Национальный банк Беларуси за то, что в сложных ситуациях, которые возникали в 2015 и 2016 годах, была найдена конструктивная поддержка и выходы.

"Этот год тоже будет не очень простой, но уже значительно лучше, чем 2016-й. А с 2018 года мы рассчитываем уже начать нормальную работу здесь. Явное оживление и кредитования, и нашего портфеля активов", – цитирует слова Грефа БелТА .

Глава Сбербанка также подчеркнул, что все условия, поставленные ранее при покупке белорусского банка (ОАО "БПС-Сбербанк" входит в Группу Сбербанк), выполнены.

"Мы минимум в полтора раза перевыполнили каждый из пяти пунктов наших обязательств. Сегодня Сбербанк – крупнейший инвестор в белорусскую экономику. Это в том числе результат нашего очень доброго взаимодействия и доверия вам лично и республике", – добавил он.