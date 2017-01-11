Представляем ТОП-10 наиболее привлекательных населенных пунктов Минского района по мнению специалистов НКА:

1. Деревня Каменная Горка, Ждановичский c/c, где земля подорожала на 2%

Деревня расположена в километре от МКАД, на задворках одноименного микрорайона. Благодаря близости к городу и всей необходимой инфраструктуре Каменная Горка держит цены, несмотря на кризис. С 2012 года, согласно предварительным данным Национального кадастрового агентства, средняя (медианная) цена сотки в д. Каменная Горка выросла на 2% в валюте, в рублях — почти в 2,5 раза.

Сейчас в базе Realt.by размещено 3 объявления о продаже домов и участков в д. Каменная Горка. Разброс цен — от $132 тыс. до $245 тыс.

Например, за $170 тыс. с торгом к продаже предлагается двухэтажный дом на 125 кв.м со всеми коммуникациями (газопровод, центральный водопровод, электричество) и свежей внутренней отделкой. Площадь участка — 11 соток. Отапливается при помощи твердотопливного котла, канализация — местная. Дом обшит сайдингом, кровля — шифер, материал стен не указан.