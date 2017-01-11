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ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
12.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
C помощью cпециалистов Национального кадастрового агентства Realt.by составил ТОП-10 наиболее привлекательных населенных пунктов Минского района. Учитывались такие критерии, как количество совершенных сделок, удаленность от Минска, кадастровая стоимость и ценовая динамика. С помощью этих критериев среди земель пристоличья, которые в кризис не потеряли в цене, специалисты отсеяли деревни и агрогородки, земля в которых пользуется нестабильным спросом, и удаленные места, где минчане предпочитают не строить жилье.
– Нашлись никому не известные населенные пункты на окраине Минского района, которые в кризис внезапно прибавили в цене, — комментирует Ольга Дедкова, специалист НКА. — Такие места мы отсеяли с помощью других критериев. Ведь рост цен с 2012 по 2017 год не означает, что эти населенные пункты привлекательны для инвестиций и так же интенсивно будут набирать цену в будущем. В некоторых местах сделки до 2012 года почти не проводились, а после — стали набирать популярность. Кроме того, с помощью выбранных критериев мы исключили из топа населенные пункты, которые попали туда из-за изменения методологии расчета. Точность кадастровой оценки по сравнению с 2012 годом повысилась, но в динамике, наблюдаемой за эту пятилетку, по той же причине могут быть погрешности.
Представляем ТОП-10 наиболее привлекательных населенных пунктов Минского района по мнению специалистов НКА:
1. Деревня Каменная Горка, Ждановичский c/c, где земля подорожала на 2%
Деревня расположена в километре от МКАД, на задворках одноименного микрорайона. Благодаря близости к городу и всей необходимой инфраструктуре Каменная Горка держит цены, несмотря на кризис. С 2012 года, согласно предварительным данным Национального кадастрового агентства, средняя (медианная) цена сотки в д. Каменная Горка выросла на 2% в валюте, в рублях — почти в 2,5 раза.
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Например, за $170 тыс. с торгом к продаже предлагается
2. Деревня Копище, Боровлянский c/c, где земля подорожала на 1,7%
Деревня находится в 3 км от МКАД и формально не включена в состав Минска, но инфраструктура здесь мало чем отличается от городской. Усадебную застройку давно окружили многоэтажки, цена квадратного метра в которых вполне соответствует столичной. Видимо, по этой причине земля здесь не подешевела в кризис, а даже несколько выросла в цене: на 1,7% в долларовом эквиваленте, на 281% в рублевом. Сейчас условная сотка в деревне Копище по данным НКА стоит $3000.
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3. Деревня Якубовичи, Папернянский c/c, земля в которой потеряла 3% цены за 5 лет
Деревня находится в 8 км от МКАД по Долгиновскому тракту и огибается рекой Цна. Застройка здесь пестрая, инфраструктура сельская. Тем не менее, благодаря близости к городу и ключевым магистралям земля здесь за последние 5 лет подешевела лишь на 3% в валютном эквиваленте, а в рублях и вовсе выросла в 2,3 раза. Средняя цена сотки, согласно новейшим данным НКА, здесь составляет $2400.
В нашей базе нашлось
4. Деревня Качино, Ждановичский c/c, земля в которой подешевела на 3%
Деревня находится в 4 км от МКАД, между железнодорожными станциями Ратомка и Минское море, а вот путь до нее на автомобиле непрямой и не очень удобный. С 2012 года стоимость земли здесь снизилась всего на 3% в долларовом эквиваленте, выросла в 2,3 раза — в рублевом. Сейчас средняя (медианная) цена сотки в деревне Качино, по предварительным данным НКА, составляет $2000.
В базе Realt.by мы нашли
5. Деревня Дегтяревка, Ждановичский c/с, которая подешевела на 4%
Деревня расположена в 2 км от МКАД, отсюда видна минская многоэтажная застройка, при желании от кольцевой в Дегтяревку можно дойти пешком. В деревне есть несколько водоемов, а рядом протекает речка. Дома преимущественно сельские, хотя пару лет назад власти намеревались застроить деревню многоэтажками.
С 2012 года земля здесь потеряла в цене лишь 4% в долларовом эквиваленте, в рублевом подорожала в 2,3 раза. По новым данным средняя (медианная) цена сотки в Дегтяревке — $2000.
В базе Realt.by размещено всего одно объявление о продаже домовладений в Дегтяревке. За $80 тыс. на продажу выставлено
6. Деревня Цнянка, Папернянский c/c, которая подешевела на 5%
Деревня Цнянка расположена в 5 км от МКАД по Долгиновскому тракту на берегу реки Цна. Застройка здесь разношерстная, встречаются и дачи, и дорогие коттеджи. С 2012 года земля в Цнянке подешевела на 5% в долларовом выражении, в рублевом выросла в 2,3 раза. Сейчас средняя (медианная) цена сотки в деревне Цнянка, согласно данным Национального кадастрового агентства, составляет $2800.
В базе Realt.by размещено
Одно из медианных предложений выставлено за $125 тыс. За эту цену продается
7. Деревня Дроздово, Боровлянский c/c, минус 7% цены за 5 лет
Деревня расположена в 5 км к востоку от Минска, сельская застройка здесь активно сменяется коттеджной. Согласно данным НКА, с 2012 года цена земли в Дроздово снизилась на 7% в долларовом эквиваленте, в национальной валюте выросла в два с четвертью раза. Сейчас средняя цена сотки в Дроздово составляет $2100.
В базе Realt.by размещено
Одно из медианных предложений — трехуровневый
8. Деревня Зацень, Папернянский c/c, где земля подешевела на 11%
Деревня Зацень находится неподалеку от микрорайона Дрозды, который минчане окрестили «царским селом», потому что именно здесь располагается резиденция Президента и продается самая дорогая земля в столице. В отличие от Веснинки, земля в которой даже в кризис дорожала семимильными шагами, Зацень находится за кольцевой и в серьезном удалении от ключевых городских магистралей. Особой элитностью местная земля не славится: совсем близко громыхает МКАД, а на участках для коллективного садоводчества в самом деле стоят теплицы.
С 2012 года земля в Зацени подешевела на 11% в долларовом выражении, а в рублевом — подорожала более чем вдвое. Средняя (медианная) цена сотки в деревне Зацень, согласно данным НКА, сегоднясоставляет $3100.
Сейчас в базе Realt.by размещено
Одно из медианных предложений —
9. А/г. Сеница, Сеницкий c/c, минус 13% цены за 5 лет
Сеница расположена в 4 км от Минска, но инфраструктура и застройка здесь давно напоминает столичную. Есть сетевые магазины, многоквартирные дома, улицы асфальтированы и освещаются. А еще в Сенице есть живописный водоем.
С 2012 года сенницкая земля потеряла в цене 13%, если говорить о долларовом эквиваленте. В рублях подорожала больше чем вдвое. По новейшим данным НКА медианная сотка в Сеннице сегодня стоит $2300.
На Realt.by размещено
Одно из наиболее ликвидных предложений —
10. Деревня Лапоровичи, Папернянский c/c, минус 15% цены за 5 лет
Лапровичи известны тем, что именно здесь белорусская биатлонистка Дарья Домрачева строит свой коттедж-пароход. Деревня расположена в 5 км от МКАД на берегу Минского моря. Застройка здесь пестрая: встречаются дорогие коттеджи и сельские избы, рытвины колес на глинистой почве и асфальтированный подъезд к домам. Из инфраструктуры — сельский магазин.
Согласно новейшим данным НКА, с 2012 года земля в Лапровичах подешевела на 15% в долларовом выражении, в рублевом подорожала в 2 с лишним раза. Сейчас медианная цена одной сотки в Лапровичах составляет $2200.
В базе Realt.by размещено
За $220 тыс. на продажу выставлен
Новые данные по кадастровой оценке земель Минска и Минского района являются предварительными и пока не прошли этап согласований и утверждений. Ознакомиться с ними можно в Национальном кадастровом агентстве по адресу пер. Краснозвездный, 12.
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