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ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис

12.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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C помощью cпециалистов Национального кадастрового агентства Realt.by составил ТОП-10 наиболее привлекательных населенных пунктов Минского района. Учитывались такие критерии, как количество совершенных сделок, удаленность от Минска, кадастровая стоимость и ценовая динамика. С помощью этих критериев среди земель пристоличья, которые в кризис не потеряли в цене, специалисты отсеяли деревни и агрогородки, земля в которых пользуется нестабильным спросом, и удаленные места, где минчане предпочитают не строить жилье. 

ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис

– Нашлись никому не известные населенные пункты на окраине Минского района, которые в кризис внезапно прибавили в цене, — комментирует Ольга Дедкова, специалист НКА. — Такие места мы отсеяли с помощью других критериев. Ведь рост цен с 2012 по 2017 год не означает, что эти населенные пункты привлекательны для инвестиций и так же интенсивно будут набирать цену в будущем. В некоторых местах сделки до 2012 года почти не проводились, а после — стали набирать популярность. Кроме того, с помощью выбранных критериев мы исключили из топа населенные пункты, которые попали туда из-за изменения методологии расчета. Точность кадастровой оценки по сравнению с 2012 годом повысилась, но в динамике, наблюдаемой за эту пятилетку, по той же причине могут быть погрешности.

Представляем ТОП-10 наиболее привлекательных населенных пунктов Минского района по мнению специалистов НКА:

1. Деревня Каменная Горка, Ждановичский c/c, где земля подорожала на 2%

Деревня расположена в километре от МКАД, на задворках одноименного микрорайона. Благодаря близости к городу и всей необходимой инфраструктуре Каменная Горка держит цены, несмотря на кризис. С 2012 года, согласно предварительным данным Национального кадастрового агентства, средняя (медианная) цена сотки в д. Каменная Горка выросла на 2% в валюте, в рублях — почти в 2,5 раза.

Сейчас в базе Realt.by размещено 3 объявления о продаже домов и участков в д. Каменная Горка. Разброс цен — от $132 тыс. до $245 тыс.

Например, за $170 тыс. с торгом к продаже предлагается двухэтажный дом на 125 кв.м со всеми коммуникациями (газопровод, центральный водопровод, электричество) и свежей внутренней отделкой. Площадь участка — 11 соток. Отапливается при помощи твердотопливного котла, канализация — местная. Дом обшит сайдингом, кровля — шифер, материал стен не указан. 

ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис

2. Деревня Копище, Боровлянский c/c, где земля подорожала на 1,7%

Деревня находится в 3 км от МКАД и формально не включена в состав Минска, но инфраструктура здесь мало чем отличается от городской. Усадебную застройку давно окружили многоэтажки, цена квадратного метра в которых вполне соответствует столичной. Видимо, по этой причине земля здесь не подешевела в кризис, а даже несколько выросла в цене: на 1,7% в долларовом эквиваленте, на 281% в рублевом. Сейчас условная сотка в деревне Копище по данным НКА стоит $3000.

В базе Realt.by мы нашли 9 объявлений о продаже коттеджей и участков в деревне Копище. Диапазон цен — от $66 тыс. за участок площадью 12 соток до $200 тыс. за двухэтажный коттедж. Много вариантов с недостроями и послевоенными домами, которые готовы к проживанию.

Например, за $75 тыс. на продажу выставлен дом общей площадью 59,3 кв.м, расположенный на участке в 15 соток. Почерневший сруб 1956 года постройки производит впечатление совсем заброшенного снаружи, но оказывается вполне жилым изнутри. Отопление печное, хотя газ к участку подведен. В доме все удобства. Вариант вполне пригоден для того, чтобы жить в нем и строить коттедж поблизости.

ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис

3. Деревня Якубовичи, Папернянский c/c, земля в которой потеряла 3% цены за 5 лет

Деревня находится в 8 км от МКАД по Долгиновскому тракту и огибается рекой Цна. Застройка здесь пестрая, инфраструктура сельская. Тем не менее, благодаря близости к городу и ключевым магистралям земля здесь за последние 5 лет подешевела лишь на 3% в валютном эквиваленте, а в рублях и вовсе выросла в 2,3 раза. Средняя цена сотки, согласно новейшим данным НКА, здесь составляет $2400.

В нашей базе нашлось 3 объявления о продаже домовладений в деревне Якубовичи. Цены варьируются от $78 тыс. за деревенскую хату до $320 тыс.. за добротный коттедж на 250 «квадратах», расположенный на 12,5 сотках. Два уровня, внутренняя отделка, ландшафтный дизайн и все удобства.

ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис

4. Деревня Качино, Ждановичский c/c, земля в которой подешевела на 3%

Деревня находится в 4 км от МКАД, между железнодорожными станциями Ратомка и Минское море, а вот путь до нее на автомобиле непрямой и не очень удобный. С 2012 года стоимость земли здесь снизилась всего на 3% в долларовом эквиваленте, выросла в 2,3 раза — в рублевом. Сейчас средняя (медианная) цена сотки в деревне Качино, по предварительным данным НКА, составляет $2000.

В базе Realt.by мы нашли 2 предложения о продаже домовладений в деревне Качино. За $69 тыс. предлагается участок на 25 соток с ветхим домом под снос, из коммуникаций — лишь электричество. За $218 тыс. на продажу выставлен деревенский дом площадью 100 кв.м на участке 19 соток. Ни водо-, ни газопровод к участку не подведен.

ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис

5. Деревня Дегтяревка, Ждановичский c/с, которая подешевела на 4%

Деревня расположена в 2 км от МКАД, отсюда видна минская многоэтажная застройка, при желании от кольцевой в Дегтяревку можно дойти пешком. В деревне есть несколько водоемов, а рядом протекает речка. Дома преимущественно сельские, хотя пару лет назад власти намеревались застроить деревню многоэтажками.

ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис

С 2012 года земля здесь потеряла в цене лишь 4% в долларовом эквиваленте, в рублевом подорожала в 2,3 раза. По новым данным средняя (медианная) цена сотки в Дегтяревке — $2000.

В базе Realt.by размещено всего одно объявление о продаже домовладений в Дегтяревке. За $80 тыс. на продажу выставлено полдома на участке в 21 сотку. Материал стен — бревно, обложенное белым кирпичом. Внутри качественный ремонт (стеклопакеты, теплый пол, полная отделка и мебель), все коммуникации и удобства (газовое отопление, горячая вода, канализация). Площадь половины дома, выставленной на продажу — 204 кв.м, внутри 6 комнат. К дому ведет асфальтированный подъезд, а на участке имеется гараж.

ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис

6. Деревня Цнянка, Папернянский c/c, которая подешевела на 5%

Деревня Цнянка расположена в 5 км от МКАД по Долгиновскому тракту на берегу реки Цна. Застройка здесь разношерстная, встречаются и дачи, и дорогие коттеджи. С 2012 года земля в Цнянке подешевела на 5% в долларовом выражении, в рублевом выросла в 2,3 раза. Сейчас средняя (медианная) цена сотки в деревне Цнянка, согласно данным Национального кадастрового агентства, составляет $2800.

В базе Realt.by размещено 14 объявлений о продаже домовладений в Цнянке, диапазон цен — от $17 тыс. за советскую дачу на 5,5 сотки до $450 тыс. за кирпичный дворец на 600 с лишним «квадратах».

Одно из медианных предложений выставлено за $125 тыс. За эту цену продается половина двухквартирного коттеджа под отделку общей площадью 200 кв.м, к которой прилегает участок 18 соток. В доме два этажа, 4 спальни, два санузла и кухня, совмещенная с гостиной. Все коммуникации проведены внутрь. На участке ландшафтный дизайн.

ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис

7. Деревня Дроздово, Боровлянский c/c, минус 7% цены за 5 лет

Деревня расположена в 5 км к востоку от Минска, сельская застройка здесь активно сменяется коттеджной. Согласно данным НКА, с 2012 года цена земли в Дроздово снизилась на 7% в долларовом эквиваленте, в национальной валюте выросла в два с четвертью раза. Сейчас средняя цена сотки в Дроздово составляет $2100.

ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис

В базе Realt.by размещено 23 объявления о продаже домов и участков в Дроздово. Разброс цен — от $42 тыс. за 15 соток с недостроем до $900 тыс. за дворец на 465 «квадратов» с лепниной, позолотой и гипсовыми статуями.

Одно из медианных предложений — трехуровневый коттедж из сруба, обложенного кирпичом, выставленный на продажу за $220 тыс. Площадь дома — 206 кв.м, участка — 15 соток. На основном этаже две комнаты, кабинет, просторная кухня и санузел. Мансардный этаж продается без отделки, в качестве цоколя выступает гараж. Участок благоустроен. Все коммуникации в доме: газовое отопление, вода из скважины, местная канализация. 

ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис

8. Деревня Зацень, Папернянский c/c, где земля подешевела на 11%

Деревня Зацень находится неподалеку от микрорайона Дрозды, который минчане окрестили «царским селом», потому что именно здесь располагается резиденция Президента и продается самая дорогая земля в столице. В отличие от Веснинки, земля в которой даже в кризис дорожала семимильными шагами, Зацень находится за кольцевой и в серьезном удалении от ключевых городских магистралей. Особой элитностью местная земля не славится: совсем близко громыхает МКАД, а на участках для коллективного садоводчества в самом деле стоят теплицы.

С 2012 года земля в Зацени подешевела на 11% в долларовом выражении, а в рублевом — подорожала более чем вдвое. Средняя (медианная) цена сотки в деревне Зацень, согласно данным НКА, сегоднясоставляет $3100.

Сейчас в базе Realt.by размещено 6 объявлений о продаже участков в деревне Зацень. Разброс цен — от $48 тыс. за недострой в садовом товариществе до $380 тыс. за пафосный коттедж с колоннами.

Одно из медианных предложений — современный коттедж из клееного бруса без чистовой отделки, который построен на участке в 8 соток. Цена — $110 тыс. Общая площадь дома — 500 кв.м. Внутри 5 комнат, 2 санузла, баня и гараж. Все коммуникации рядом (электричество, газ, вода, центральная канализация).

ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис

9. А/г. Сеница, Сеницкий c/c, минус 13% цены за 5 лет

Сеница расположена в 4 км от Минска, но инфраструктура и застройка здесь давно напоминает столичную. Есть сетевые магазины, многоквартирные дома, улицы асфальтированы и освещаются. А еще в Сенице есть живописный водоем.

С 2012 года сенницкая земля потеряла в цене 13%, если говорить о долларовом эквиваленте. В рублях подорожала больше чем вдвое. По новейшим данным НКА медианная сотка в Сеннице сегодня стоит $2300.

На Realt.by размещено 15 объявлений о продаже домовладений в агрогородке Сеница. Разброс цен — от $84 тыс. за участок в 21 сотку с послевоенным сельским домом из кирпича до $1,2 млн, за которые предлагается купить VIP-коттедж на 650 «квадратов».

Одно из наиболее ликвидных предложений — современный коттедж под отделку, расположенный на участке в 15 соток. Общая площадь — 179,5 кв.м, два уровня, баня и гараж. Стены из профилированного бруса обшиты вагонкой. Все коммуникации центральные (водопровод, газопровод, канализация) и введены в дом. Участок благоустроен. Цена вопроса — $99 тыс., но хозяин не прочь поторговаться.

ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис

10. Деревня Лапоровичи, Папернянский c/c, минус 15% цены за 5 лет

Лапровичи известны тем, что именно здесь белорусская биатлонистка Дарья Домрачева строит свой коттедж-пароход. Деревня расположена в 5 км от МКАД на берегу Минского моря. Застройка здесь пестрая: встречаются дорогие коттеджи и сельские избы, рытвины колес на глинистой почве и асфальтированный подъезд к домам. Из инфраструктуры — сельский магазин.

Согласно новейшим данным НКА, с 2012 года земля в Лапровичах подешевела на 15% в долларовом выражении, в рублевом подорожала в 2 с лишним раза. Сейчас медианная цена одной сотки в Лапровичах составляет $2200.

В базе Realt.by размещено 16 объявлений о продаже объектов в Лапровичах. Диапазон цен — от $45 тыс. за участок, с которого можно разглядеть Минское море, до $3,5 млн за элитный коттедж на 332 «квадрата», расположенный в таком же удалении от воды.

За $220 тыс. на продажу выставлен коттедж общей площадью 310 кв.м, расположенный на участке в 10 соток. Материал стен — кирпич, дом утеплен и оштукатурен. Внутри — качественная отделка, снаружи — благоустроенная придомовая территория, правда, ландшафтный дизайн больше подошел бы для дачного участка.

ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис
ТОП-10 населенных пунктов Минского района, где земля держит цену даже в кризис

Новые данные по кадастровой оценке земель Минска и Минского района являются предварительными и пока не прошли этап согласований и утверждений. Ознакомиться с ними можно в Национальном кадастровом агентстве по адресу пер. Краснозвездный, 12.

 
Теги: Минск
 
 
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Пять лет назад все аналитики наперебой твердили, что земля в Минске и ближнем пригороде дальше будет только дорожать: свободные участки для застройки...

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