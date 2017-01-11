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Лукашенко — Грефу: Если будете относиться к нашим партнерам, клиентам так, как в России к российским, у нас никогда не будет вопросов
12.01.2017 14:01 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 12 января. Александр Лукашенко обсудил с председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом 12 января на встрече в Минске дальнейшее развитие сотрудничества в банковском секторе, сообщает пресс-служба президента.
"Наши банковские дела — те вопросы, о которых меня подробно информировал Василий Матюшевский (первый вице-премьер Беларуси. — БелаПАН.), до этого мы обсуждали в правительстве — там понимание найдено", — сказал Лукашенко.
"Но я хочу сказать главное: если Герман Оскарович будет относиться, работая в Беларуси, к нашим партнерам, клиентам, которые с банком сотрудничают, так, как в России к российским, у нас никогда не будет вопросов", — подчеркнул Лукашенко. По его словам, он хорошо осведомлен о позиции Германа Грефа на российском поле деятельности и слышал в этом плане много хорошего.
В свою очередь, сообщает
Греф также подчеркнул, что все условия, поставленные ранее при покупке белорусского банка (ОАО "БПС-Сбербанк" входит в Группу "Сбербанка"), выполнены. "Мы минимум в полтора раза перевыполнили каждый из пяти пунктов наших обязательств. Сегодня "Сбербанк" — крупнейший инвестор в белорусскую экономику. Это в том числе результат нашего очень доброго взаимодействия и доверия вам лично и республике", — заявил глава "Сбербанка".
В конце 2009 года российский "Сбербанк" подписал с правительством Беларуси договор о покупке "БПС-Банка" за 280,8 млн долларов. В октябре 2011 года банк переименован в открытое акционерное общество "БПС-Сбербанк". 98,4% акций его уставного капитала принадлежит российскому "Сбербанку".
Это крупнейший банк Центральной и Восточной Европы. География присутствия "Сбербанка" охватывает 22 страны, а количество его клиентов за пределами России достигло 10 млн. Доля международного бизнеса составляет 14% совокупных активов.
БелаПАН.
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Лукашенко — Грефу: Если будете относиться к нашим партнерам, клиентам так, как в России к российским, у нас никогда не будет вопросов
Минск, 12 января. Александр Лукашенко обсудил с председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом 12 января на встрече в Минске дальнейшее развитие...
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