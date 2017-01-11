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Маршал Сената Польши: Мы вернем финансирование "Белсата" на прежних условиях
12.01.2017 14:37 — Новости Экономики | Tut.by
Глава польского Сената Станислав Карчевски в интервью изданию «Rzeczpospolita» заявил, что будут введены поправки, которые позволят профинансировать деятельность «Белсата» «на прежних условиях». Об этом
Журналист «Rzeczpospolita» спросил Карчевского, не является ли ошибкой уменьшение финансирования «Белсата».
— Сенат введет поправки. Однако мнения разделились. Телевидение «Белсат» должно функционировать. Ценю все, что сделали директор Агнешка Ромашевска-Гузы и ее коллектив, так как это хорошая работа. Это телевидение должно быть финансируемо таким образом, чтобы могло свободно и независимо функционировать. В Сенате мы вернем финансирование «Белсату», чтобы в этом году канал мог работать на прежних условиях.
О том, что польский МИД может сократить финансирование телеканала «Белсат» более чем в три раза — с 17 до 5 млн злотых на 2017 год (с 4 до 1,2 млн долларов),
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский
После этих сообщений белорусское гражданское общество и деятели культуры, включая нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, выступили в поддержку «Белсата». В социальных сетях запустили хештег #белсатжыві. В Минске прошла
5 января стало известно, что премьер-министр Польши Беата Шидло в разговоре с директором телеканала «Белсат» Агнешкой Ромашевской-Гузы
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Телевидение "Белсат" должно функционировать. Ценю все, что сделали директор Агнешка Ромашевска-Гузы и ее коллектив, так как это хорошая работа.
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