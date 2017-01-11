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Маршал Сената Польши: Мы вернем финансирование "Белсата" на прежних условиях

12.01.2017 14:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Глава польского Сената Станислав Карчевски в интервью изданию «Rzeczpospolita» заявил, что будут введены поправки, которые позволят профинансировать деятельность «Белсата» «на прежних условиях». Об этом сообщает сам телеканал.


Фото с сайта: stanislawkarczewski.pl

Журналист «Rzeczpospolita» спросил Карчевского, не является ли ошибкой уменьшение финансирования «Белсата».

— Сенат введет поправки. Однако мнения разделились. Телевидение «Белсат» должно функционировать. Ценю все, что сделали директор Агнешка Ромашевска-Гузы и ее коллектив, так как это хорошая работа. Это телевидение должно быть финансируемо таким образом, чтобы могло свободно и независимо функционировать. В Сенате мы вернем финансирование «Белсату», чтобы в этом году канал мог работать на прежних условиях.

О том, что польский МИД может сократить финансирование телеканала «Белсат» более чем в три раза — с 17 до 5 млн злотых на 2017 год (с 4 до 1,2 млн долларов), стало известно в начале декабря. Директор телеканала тогда заявила, что это приведет фактически к уничтожению телеканала.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский отметил, что «Белсат» за 10 лет так и не получил возможности вещать на территории всей страны и его «влияние на действительность скромное». Деньги, которые раньше шли на телеканал, планировалось передать на поддержку сирийских беженцев и открытие новых консульств Польши. По мнению Ващиковского, нишу «Белсата» должен занять польскоязычный канал Polonia. Министр дважды заявил, что договоренность с белорусской стороной о включении Polonia в кабельные сети Беларуси уже достигнута. Оба раза его слова не подтверждали в белорусском МИД.

После этих сообщений белорусское гражданское общество и деятели культуры, включая нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, выступили в поддержку «Белсата». В социальных сетях запустили хештег #белсатжыві. В Минске прошла акция оппозиции с призывом к белорусским властям взять финансирование телеканала на себя.

5 января стало известно, что премьер-министр Польши Беата Шидло в разговоре с директором телеканала «Белсат» Агнешкой Ромашевской-Гузы заверила, что каналу ничего не угрожает, его финансирование будет продолжено.

 
Теги: Минск
 
 
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Телевидение "Белсат" должно функционировать. Ценю все, что сделали директор Агнешка Ромашевска-Гузы и ее коллектив, так как это хорошая работа.

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