На выставке потребительской электроники CES 2017 Bosch показывает, что сетевые решения уже превратили мечту в реальность.

«Персонализация — это набирающая обороты тенденция в мире сетевых технологий, и мы развиваем эту тенденцию», — заявил член Правления Bosch д-р Вернер Струт во время пресс-конференции компании на выставке потребительской электроники CES 2017 в Лас-Вегасе. На крупнейшей в мире торговой выставке бытовой электроники глобальный поставщик технологий и услуг сосредоточился на таких сферах, как умные дома, умные города, подключенный к сети транспорт и «Индустрия 4.0».

С ростом персонализации товаров и услуг сетевые технологии выходят на новый уровень развития: «Мир сетевых технологий становится эмоциональным. Устройства превращаются в умных помощников, которые делают повседневную жизнь проще и безопаснее — дома, в городе, в автомобиле и на работе». Согласно результатам недавнего исследования, более 60 % респондентов подтверждают необходимость умных помощников. «Boschформирует все сферы мира сетевых технологий. Мы хорошо подготовились к ведущей роли в персонализации сетевых технологий», — отметил Струт.

Очень немногие промышленные предприятия обладают сравнимыми экспертными наработками на всех трех уровнях Интернета вещей: Bosch обладает богатым опытом в области сенсорных технологий, программного обеспечения и услуг, а также имеет собственное облако IoT. Это делает компанию универсальным поставщиком в области Интернета вещей (IoT). Важнейшее значение при этом приобретает безопасность данных. «Управление полностью прозрачно для клиентов и конечных пользователей, которые сами решают, как будут задействоваться данные».

Кроме того, компания Bosch задалась целью подключить к сети абсолютно все свои электронные приборы и предлагать пакет интернет-услуг для каждого устройства. Клиент здесь — во главе угла: «Сетевые технологии всегда должны давать преимущество», — представитель Bosch.

«Как никогда важно предлагать умные дополнительные функции и услуги с учетом индивидуальных потребностей и привычек пользователя», — добавил эксперт. Благодаря персонализации приборов и решений посредством сетевых технологий желаемое превращается в действительное.

Автомобиль становится личным помощником

К 2022 году глобальный рынок автомобилей, подключенных к сети, будет расти почти на 25 % в год. Всего за несколько лет машины станут активной частью IoT и научатся связываться с другими транспортными средствами, а также умными домами. На выставке бытовой электроники CES 2017 Bosch представляет новый концепт-кар, который показывает, как в будущем различные сферы жизни будут взаимодействовать друг с другом.

«Машина станет центром информационного обмена между различными областями», — отметил Струт. Персонализированное общение автомобиля с водителем также будет расширено: новые функции позволят машине связываться с окружающим миром, умным домом и ремонтной мастерской. Эти функции помогают реализовать высокоавтоматизированное вождение.

«Bosch усердно работает, чтобы транспорт и умные услуги стали неотделимы друг от друга, — заявил Струт. — Подключение автомобиля к умному дому или умному городу через облако дает зримые преимущества, превращая машину в помощника на четырех колесах».

Концепт-кар Bosch вместил в себя широкий спектр инновационных технологий: как только водитель садится в кресло, система распознавания лица тут же настраивает руль, зеркала, температуру в салоне и радиостанцию согласно его предпочтениям. Система управляется посредством тактильного дисплея и инновационного решения для жестового управления — оба поддерживают осязаемый отклик при использовании.

Согласно результатам исследования, проведенного по заказу Bosch, к 2025 году высокоавтоматизированное вождение будет экономить среднестатистическому часто ездящему водителю в США, Германии и Китае почти 100 часов в год. В чисто технических терминах подключение к сети становится возможным благодаря устройствам управления обменом информацией, таким как шлюз Bosch Central Gateway. Шлюз Gateway — это узел, который обеспечивает связь со всеми доменами для всех шин передачи данных.

Компании ETAS и ESCRYPT, входящие в состав группы Bosch, предлагают решения для передачи и шифрования данных. Они обеспечивают безопасное облачное обновление программного обеспечения автомобиля на протяжении всего срока службы транспортного средства. Если автомобиль взаимодействует с окружающей средой, обновление системы безопасности следует проводить на регулярной основе.

Подключенные к сети помощники берут на себя дополнительные функции в доме

В стенах собственного дома тоже можно положиться на Интернет вещей, который позволит множеству умных помощников сделать вашу жизнь легче и безопасней. Теперь некоторые приборы даже выполняют несколько функций сразу: например, детектор дыма также следит за качеством воздуха и может использовать сирену для отпугивания незваных гостей.

Система умного дома Bosch позволяет управлять подключенными домашними устройствами при помощи единого приложения. Благодаря диспетчеру сценариев умный дом становится еще более интуитивным. Вам больше не нужно проверять перед выходом, не забыли ли вы выключить плиту, электрические приборы или свет. Это делает жизнь безопасней и удобней. Вы активируете сценарии одним касанием, и диспетчер выполняет рутинные задачи посредством приложения для умного дома Bosch.

Приборы, которые с самого начала разрабатывались как умные помощники

Благодаря персонализации сетевых решений мы не только подстраиваем технологии и услуги под ваши индивидуальные потребности: Bosch также разрабатывает устройства, которые изначально задумываются как личные помощники, которые даже могут общаться со своими пользователями. Один из примеров — «Мой кухонный эльф», или просто Майки. С этой концепцией компания BSH Hausgeräte GmbH вступила в мир личных помощников. Майки управляется голосом пользователя. Он слушает своего хозяина, отвечает на его вопросы и помогает с выполнением повседневных домашних дел.

Мировая премьера: стартап Bosch представляет нового домашнего робота

Стартап Mayfield Robotics работает в сфере домашних роботов при поддержке Robert Bosch Start-up GmbH (BOSP). Компания специализируется на разработке домашних роботов. На выставке бытовой электроники CES 2017 она представляет Kuri, первого серийного робота, которого планируется выпустить на рынок США в конце 2017 года. Робот высотой около 50 сантиметров оснащен громкоговорителями, микрофоном, камерой и несколькими датчиками. Он может перемещаться по комнате, запоминая наиболее короткие маршруты. Kuri общается с обитателями дома и реагирует на разных людей — родителей, детей или гостей — по-разному. Например, Kuri может включить музыку или сообщить родителям, застрявшим в пробке, что их дети вернулись домой из школы.

Помощники в производстве с использованием сетевых технологий

Помощники также играют значительную роль в производстве с использованием сетевых технологий. Например, робот APAS повышает гибкость и эффективность процессов. Он берет на себя тяжелые, опасные и монотонные задачи и умеет сотрудничать с людьми.

Благодаря своему новому шлюзу IoT Gateway компания открывает преимущества подключенной к сети промышленности операторам более старых механизмов. «Многие аппараты еще не подключены к "Индустрии 4.0". Среди прочего у них отсутствуют необходимые датчики, программное обеспечение или соединение с ИТ-системами компании — то есть не выполняются предварительные условия подключения производства к сети, — пояснил Струт. — В общих чертах, рынок решений модернизации, таких как шлюз Bosch IoT Gateway, позволяет заработать миллиарды».

Шлюз IoT Gateway сочетает в себе сенсорные технологии, программное обеспечение и систему управления производством с поддержкой IoT. Он позволяет отслеживать состояние механизмов. По словам Струта, промышленность нуждается в подключенном к сети оборудовании, чтобы обеспечить себе долговременный успех. Именно это и предлагает шлюз Bosch IoT Gateway — быстрое и гибкое решение.

Взгляд Bosch на Интернет вещей

«Мы считаем, что сетевые решения — это не просто технология. Это часть нашей жизни. Они повышают мобильность, создают образ городов будущего, делают умными дома, обеспечивают связанность процессов в промышленности и увеличивают эффективность здравоохранения. Во всех сферах Bosch стремится к миру сетевых технологий. Миру, открывающему возможности, которые раньше невозможно было даже представить. Так давайте же выйдем за рамки обычного создания устройств, подключенных к сети. Давайте строить связи, которые обеспечивают реальные преимущества — во всем мире, по сети, внутри облака. Давайте объединять учредителей и финансирующие организации, мечтателей и исполнителей, части и целое. Давайте свяжем виртуальное с физическим и оставим что-то значительное нашим потомкам. Подключение — это просто».