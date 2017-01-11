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В Минске снижены повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость и на землю

12.01.2017 14:45 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 12 января. В Минске в 2017 году снижаются повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость и на землю. Соответствующее решение Минского городского совета депутатов от 21 декабря 2016 года № 255 опубликовано 12 января на Национальном правовом интернет-портале.

Повышающие коэффициенты к ставкам налогов уменьшены для юридических лиц в первой — третьей планировочных зонах города с 2,5 до 2,3, в четвертой — пятой зонах — с 2,3 до 2,2.

Коэффициент 1 установлен для организаций системы ЖКХ, организаций, оказывающих безвозмездную (спонсорскую) помощь Национальному олимпийскому комитету, и тех, кто организует в городе гостиницы для домашних животных. При этом высвобожденные средства спонсоров должны направляться в качестве помощи НОК.

Для организаций, которым переданы в хозяйственное ведение автомобильные стоянки и парковки в количестве более 50 единиц, находящиеся в собственности Минска, установлен коэффициент 0,5. Организации обрабатывающей промышленности будут уплачивать земельный налог по ставке, увеличенной в 1,3 раза, инкубаторы малого предпринимательства — в 1,5 раза.

К неиспользуемым или неэффективно используемым капитальным строениям и земельным участкам будет применяться повышающий коэффициент 10.

Для физических лиц коэффициент к ставке налога на недвижимость в Минске составит 2, земельного налога — 1,5.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 января. В Минске в 2017 году снижаются повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость и на землю. Соответствующее решение Минского городского...

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