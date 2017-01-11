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Макей считает "сырым" договор о зоне свободной торговли СНГ
12.01.2017 14:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Белорусская сторона рассчитывает на содействие России, которая будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств в 2017 году, в вопросе подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.
© Sputnik / Виктор Толочко
В четверг в Минске проходит первое в этом году заседание постпредов стран СНГ, на котором присутствует глава белорусского внешнеполитического ведомства.
"Сохраняются существенные разногласия сторон. Но завершить эту работу необходимо. И в этом мы рассчитываем на российское председательство. Убежден, что наши российские коллеги помогут найти компромисс, и в 2017 году мы наконец выйдем на подписание соответствующего соглашения", – заявил Макей на заседании.
Он также отметил, что в вопросе госзакупок есть определенные шаги вперед, в 2016 году состоялось подписание протокола, которым определены этапы формирования общих правил доступа к таким закупкам. Глава МИД подчеркнул, что в продвижении документа по услугам есть определенные проблемы: по его словам, проект соответствующего соглашения пока "сырой".
При этом Макей заявил о важности договора о зоне свободной торговли для экономического взаимодействия в рамках СНГ.
"Необходимо решить задачи по формированию единого рынка государственных закупок и созданию зоны свободной торговли услугами", – сказал он.
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Беларусь рассчитывает, что Россия во время своего председательства в СНГ "продвинет" подписание соглашения о зоне свободной торговли услугами в рамках...
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