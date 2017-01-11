15 января 2017 года стартует ежегодный Чемпионат Беларуси по зимним трековым автомобильным гонкам «Горячий лед-2017». Первый этап этого мероприятия — Кубок «Роберт Бош» — уже в десятый раз поддержит компания Bosch.

Соревнования состоятся на стадионе «Заря» в д. Боровая. Организаторами мероприятия традиционно выступают РСТК ДОСААФ и редакция газеты «Автодайджест». Компания Bosch участвует в проведении Чемпионата в качестве генерального партнера.

В 2017 году состязания пройдут в нескольких различных классах: от скоростных заездов на шинах с шипами 4,5 мм и стандартных Cordiant Sno Max до уже полюбившихся классов «Легенды СССР» и «Народный» — на моношинах Cordiant Sno Max. Каждый из видов шин предполагает особую маневренность и манеру езды, так что зрителям будет предоставлена возможность наблюдать за самыми разными нюансами тактики и стратегии гонщиков в ходе каждого из заездов.

В классе «Легенды СССР» в рамках предстоящего этапа ожидаются сразу две премьеры: участие двух автомобилей «Волга ГАЗ-24», которые прежде никогда не заявлялись в этих соревнованиях, а также тот факт, что за победу на равных с мужчинами будет состязаться женщина-водитель — Ольга Кавкель на ВАЗ-2106.

В этом году программа этапа не ограничится непосредственно выступлениями профессионалов. Зрители и представители прессы смогут оценить специфику зимних кольцевых гонок в том числе и на собственном опыте: для них будут организованы специальные картинг-заезды. Компания Bosch продолжит многолетнюю традицию и предложит всем желающим поучаствовать в различных интересных конкурсах и викторинах.

Ежегодные зимние трековые гонки «Горячий лед» проходят в Беларуси с 1999 года. Победитель первого этапа становится обладателем Кубка «Роберт Бош». Компания Bosch — ведущий мировой производитель автокомпонентов и диагностического оборудования — является Генеральным партнером соревнований «Горячий лед» с 2007 года.

Начало соревнований в 12:00.

Справка

Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг. В 2015 году около 375 000 сотрудников (данные на 31 декабря 2015 г.) обеспечили продажи на сумму более 70,6 млрд евро. Деятельность Группы компаний Bosch ведется по четырем бизнес-направлениям: Решения для мобильности, Промышленные технологии, Потребительские товары, Строительные технологии и Энергетика. В Группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и более 440 дочерних предприятий и региональных компаний приблизительно в 60 странах. Вместе с партнерами в сфере продаж и обслуживания компания Bosch представлена почти в 150 странах. Инновационная сила компании является основой ее процветания в будущем. В секторе научных исследований и разработок занято 55 800 сотрудников примерно в 118 городах по всему миру. Стратегической целью Группы Bosch является создание продуктов и услуг в сфере Интернета вещей. Компания Bosch повышает качество жизни благодаря разработке инновационных технологий с широким спектром возможностей и вдохновляющих решений, разработанных для жизни.

Компания была основана в Штутгарте в 1886 г. Робертом Бошем (1861–1942) как «Мастерская точной механики и электротехники». Особая структура собственности Robert Bosch GmbH гарантирует Группе компаний Bosch предпринимательскую свободу, что позволяет осуществлять долгосрочное планирование и использовать значительную долю средств для инвестирования, обеспечивая ей надежное будущее. Девяносто два процента акционерного капитала Robert Bosch GmbH принадлежит благотворительному фонду Robert Bosch Stiftung GmbH. Контрольным пакетом голосующих акций владеет Robert Bosch Industrietreuhand KG и выполняет функции собственника на основании доверительного управления. Остальная часть акций принадлежит семье Бош и Robert Bosch GmbH.