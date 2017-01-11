По итогам января-ноября 2016 года отчисления «Беларуськалия» в поступлениях в консолидированный бюджет области составили 16,7%. Это в 2,7 раза меньше, чем было в аналогичном периоде 2015 года, тогда доля солигорского предприятия составляла 45,6%.

Второе место в рассматриваемом периоде занял «Малиновщизненский спиртоводочный завод «Аквадив» с долей 3,2%, третье — «Завод Бульбашъ» — 3,0%. Отметим, что по итогам января-ноября 2015 года «Бульбашъ» опережал «Аквадив»: доли в налоговых платежах крупных производителей алкоголя составляли, соответственно, 1,4% и 1,2%, сообщает ИМНС по Минской области.

В пятерку крупнейших налогоплательщиков Минской области в конце 2016 года вошли также «РН — Запад» (2,6%) и «Белтаможсервис» (1,6%).

В целом в конце 2016 года доля 46 так называемых бюджетообразующих предприятий в консолидированных доходах области сократилась до 34,9% (сумма платежей составила 620,4 млн рублей). Для сравнения: в январе-ноябре 2015 года 43 крупных предприятия Минской области обеспечили 53,1% поступлений в региональный бюджет, заплатив 16 311,0 млрд неденоминированных рублей.