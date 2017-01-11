В начале января в Минске состоялась крупная сделка с коммерческой недвижимостью — за 6,2 миллиона долларов были проданы площади на первом этаже в ТЦ «Рига» на Сурганова, на которых в том числе расположен универсам «Соседи». Об этом сообщил « Ежедневник », а мы узнали, как ритейлер выкупил площади своего же магазина у компании "Виталюр".



Фото с сайта redprice.by

Торговый центр «Рига» принадлежит компании «Рубироз Интернешнл», основанной ливанскими бизнесменами. В 2006 году на первом этаже ТЦ заработал супермаркет «Соседи» площадью 1600 квадратных метров.

Площади магазина принадлежали «Соседям» на праве аренды. Арендатором выступал собственник — «Рубироз Интернешнл».

Но в 2016 году собственник этих площадей поменялся. Как рассказал TUT.BY один из участников рынка, 2,35 тысяч квадратных метров на первом этаже «Риги» продали компании «Виталюр». Таким образом, помещение магазина «Соседи» перешло в собственность конкурента. По сути, один ритейлер стал арендатором второго.

Но такая раскладка была не долгой. Как следует из выписки из Единого госрегистра недвижимого имущества, 3 января 2017 года «Виталюр» продал эти помещения «Соседям». Сумма сделки составила 6,2 миллиона долларов, что эквивалентно 2635 долларам за квадратный метр. Таким путем «Соседи» превратились из арендатора в собственника площадей своего знакового магазина, который и продолжит там работать.

К слову, это не единственный объект, который недавно реализовала «Рубироз Интернешнл». Как сообщал « Ежедневник », в апреле 2016 года компания продала помещение площадью в 3,75 тысяч «квадратов» в ТЦ «на Голодеда» за более чем 1,5 миллиона долларов.