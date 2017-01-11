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В 2016 году цены производителей промышленной продукции выросли на 9,4%, в строительстве — на 1,9%
12.01.2017 16:42 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 12 января. Цены производителей промышленной продукции в Беларуси в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем выросли на 1%, по сравнению с декабрем 2015-го — на 9,4%, сообщил Национальный статистический комитет.
В том числе на инвестиционные товары цены соответственно выросли на 2,5 и 13,1%, на промежуточные товары — на 0,8 и 7,8%, на потребительские товары — на 0,7 и 11,5%.
Цены производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем выросли на 1,5%, с декабрем 2015 года — на 12,4%. В том числе в растениеводстве — соответственно на 1,9 и 19,9%, животноводстве — на 1,3 и 9,6%.
В строительстве цены в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем снизились на 1,8%, с декабрем 2015-го — выросли на 1,9%. В том числе на строительно-монтажные работы — соответственно снизились на 1,3% и выросли на 3,2%, на машины и оборудование — снизились на 6,5 и 9,5%, на прочие работы и затраты — выросли на 0,9 и 7,6%.
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,4%, с декабрем 2015 года — на 5,3%.
Цены на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем не изменились, с декабрем 2015 года — выросли на 4,9%.
Как сообщалось, рост потребительских цен по итогам 2016 года составил 10,6%, в декабре по сравнению с ноябрем цены в Беларуси увеличились на 0,5%. Официальный годовой прогноз предполагал инфляцию в пределах 12%.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 12 января. Цены производителей промышленной продукции в Беларуси в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем выросли на 1%, по сравнению с декабрем 2015-го — на...
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