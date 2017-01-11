МИНСК, 12 янв – Sputnik. Российский Сбербанк планирует в ближайшие два года вложить более 100 миллионов долларов в объекты недвижимости в Беларуси для дальнейшей их продажи, сообщил глава банка Герман Греф.



© Sputnik Александр Астафьев Условия Лукашенко для Грефа: работайте в Беларуси, как в России

По итогам встречи с президентом республики Александром Лукашенко в четверг в Минске Греф рассказал, что 2015-2016 годы были сложными для работы банка в Беларуси. Это было связано с влиянием на экономику страны падения цен на нефть, девальвации национальной валюты. Однако Греф положительно оценил действия белорусских властей в области курсообразования, сдерживания инфляции, а также тренд на снижение ставки рефинансирования Нацбанка, что способствует повышению доступности кредитования в белорусской валюте.

"Больше100 миллионов долларов мы проинвестируем в объекты недвижимости с последующей их продажей", – сказал Греф журналистам, подводя итоги своей встречи с Лукашенко.

Он сообщил, что во время встречи с Лукашенко были найдены подходы к решению практически всех проблем по проектам, которые финансировались Сбербанком и оказались в сложной ситуации.

"Мы договорились о подходах по нашему участию в дофинансировании сложных проектов, которые в течение ближайших двух лет будут реализованы на рынке и по которым нам нужна поддержка со стороны властей Беларуси. Мы получили поддержку", – сказал Греф, отметив, что за время своей работы в Беларуси Сбербанк вложил в экономику страны в виде прямых инвестиций и долгового финансирования сумму, равную 10% ВВП республики.