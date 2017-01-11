В настоящее время активно обсуждается проект строительства новой этилен-пропиленовой установки на новополоцком заводе «Полимир», являющегося частью ОАО «Нафтан».





Предполагаемая мощность установки составляет 300 тыс. тонн в год этилена и пропилена, переработка которых будет осуществляться на существующих производствах «Полимира» с выпуском следующих товарных продуктов: полиэтилен высокого давления; акрилонитрил (НАК); акриловые волокна.

Общая потребность в инвестициях оценена в 511 млн долларов, говорится на сайте «Полимира».

Прирост выручки от реализации продукции составляет 131,9 млн долларов, прирост прибыли — 65,91 млн долларов. Внутренняя норма доходности — 9,96%. Данные показатели рассчитаны на 15-й год реализации проекта. Простой срок окупаемости составляет 6,7 лет с момента введения в эксплуатацию. Выход установки на проектную мощность запланирован на 2021 год.

Планируется реализация продукции через имеющиеся каналы сбыта «Нафтана», являющегося монополистом на данном рынке в Беларуси, говорится в презентации для инвесторов. Распределение продаж: 67,3% — рынок ЕАЭС (Беларусь — 26,9%), 10,8% — страны Евросоюза, прочие страны — 21,9%.

«Полимир» готов рассмотреть предложения потенциальных инвесторов по реализации данного проекта. Формы взаимодействия могут быть разные: совместное предприятие, допэмиссия акций, приобретение пакета акций Нафтана, приобретение предприятия как имущественного комплекса.