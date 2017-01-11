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Human Rights Watch: Несмотря на риторику властей, с правами человека в Беларуси лучше не стало
12.01.2017 19:10 — Новости Экономики | Tut.by
Положительная риторика белорусских властей в вопросах прав человека в 2016 году не подкреплялась реальным улучшением ситуации. Таков главный вывод ежегодного доклада
Беларусь критикуют за сохранение смертной казни, отказ сотрудничать со спецдокладчиком СПЧ ООН, судебное преследование активистов и журналистов.
— Наблюдалось дальнейшее ограничение свободы выражения мнений: было законодательно расширено определение «экстремизма», а также запрещено распространение среди несовершеннолетних определенной информации под надуманным предлогом их безопасности.
При этом, вслед за международными наблюдателями Human Rights Watch отметили некоторый прогресс на сентябрьских парламентских выборах в Беларуси.
HRW вспомнила и принятие белорусскими властями Национального плана действий по правам человека, раскритиковав его общий характер и недостаточное внимание к гражданским и политическим правам. При этом в докладе указывается, что «консультаций с независимым гражданским обществом не проводилось». Для справедливости отметим, что, несмотря на жалобы правозащитников, что не все их предложения были учтены, такие
— В 2015 году президент Александр Лукашенко помиловал шесть человек, осужденных по политически мотивированным делам, однако у них сохраняется судимость, что не позволяет им занимать государственные должности или баллотироваться на выборах. Они остаются под надзором милиции, и им запрещен выезд за рубеж.
В докладе критикуются
В разделе о свободе слова HRW критикует
Кроме того, в докладе отмечаются, отказы в регистрации общественному объединению «За справедливые выборы», партии БХД и кампании «Говори правду».
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Human Rights Watch упомянула в докладе о ситуации с правами человека в Беларуси избиение журналиста TUT.BY.
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