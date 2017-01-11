Положительная риторика белорусских властей в вопросах прав человека в 2016 году не подкреплялась реальным улучшением ситуации. Таков главный вывод ежегодного доклада Human Rights Watch о ситуации с правами человека в мире.



Иллюстрация: hrw.org

Беларусь критикуют за сохранение смертной казни, отказ сотрудничать со спецдокладчиком СПЧ ООН, судебное преследование активистов и журналистов.

— Наблюдалось дальнейшее ограничение свободы выражения мнений: было законодательно расширено определение «экстремизма», а также запрещено распространение среди несовершеннолетних определенной информации под надуманным предлогом их безопасности.

При этом, вслед за международными наблюдателями Human Rights Watch отметили некоторый прогресс на сентябрьских парламентских выборах в Беларуси.

HRW вспомнила и принятие белорусскими властями Национального плана действий по правам человека, раскритиковав его общий характер и недостаточное внимание к гражданским и политическим правам. При этом в докладе указывается, что «консультаций с независимым гражданским обществом не проводилось». Для справедливости отметим, что, несмотря на жалобы правозащитников, что не все их предложения были учтены, такие консультации все же проходили .

— В 2015 году президент Александр Лукашенко помиловал шесть человек, осужденных по политически мотивированным делам, однако у них сохраняется судимость, что не позволяет им занимать государственные должности или баллотироваться на выборах. Они остаются под надзором милиции, и им запрещен выезд за рубеж.

В докладе критикуются два отказа на просьбы вернуться в страну высланной правозащитнице Елене Тонкачевой, штрафы по « делу граффитистов », преследование велосипедистов из «Критической массы», привлечение к административной ответственности участников несанкционированных акций. При этом отмечается, что их больше не задерживают.

В разделе о свободе слова HRW критикует избиение в здании суда и штраф журналисту TUT.BY Павлу Добровольскому, десять штрафов гомельским журналистам «Белсата» Константину Жуковскому и Ларисе Щиряковой, уголовное преследования блогера Эдуарда Пальчиса , внесудебную блокировку сайтов Мининформом.

Кроме того, в докладе отмечаются, отказы в регистрации общественному объединению «За справедливые выборы», партии БХД и кампании «Говори правду».