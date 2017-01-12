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Лукашенко и Греф остались довольны друг другом

12.01.2017 20:24 — Новости Экономики | БДГ  
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Александр Лукашенко и председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф обсудили 12 января на встрече в Минске дальнейшее развитие сотрудничества в банковском секторе.
 
Речь шла о планах  и перспективах до конца 2018 года: о реализации в Беларуси ряда проектов, в том числе по созданию цифровой экосистемы и предоставлению клиентам современных сервисов и услуг, о дополнительном финансировании некоторых проектов.
 
"Но я хочу сказать главное: если Герман Оскарович будет относиться, работая в Беларуси, к нашим партнерам, клиентам, которые с банком сотрудничают, так, как в России к российским, у нас никогда не будет вопросов", - напутствовал Александр Лукашенко российского банкира.
 
"Наши банковские дела - те вопросы, о которых меня подробно информировал Василий Матюшевский (первый вице-премьер Беларуси), до этого мы обсуждали в правительстве - там понимание найдено", - отметил белорусский руководитель.
 
Герман Греф поблагодарил лично Лукашенко, правительство, Национальный банк Беларуси за то, что в сложных ситуациях, которые возникали в 2015 и 2016 годах, была найдена конструктивная поддержка и выходы. "Этот год тоже будет не очень простой, но уже значительно лучше, чем 2016-й. А с 2018 года мы рассчитываем уже начать нормальную работу здесь. Явное оживление и кредитования, и нашего портфеля активов", - сказал он.
 
Греф отчитался, что все условия, выставленные при покупке белорусского банка (ОАО "БПС-Сбербанк" входит в Группу Сбербанк), выполнены. 
 
"Мы минимум в полтора раза перевыполнили каждый из пяти пунктов наших обязательств. Сегодня Сбербанк – крупнейший инвестор в белорусскую экономику. Это в том числе результат нашего очень доброго взаимодействия и доверия вам лично и республике", - цитирует Грефа БЕЛТА.

Видео: БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Александр Лукашенко и председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф обсудили 12 января на встрече в Минске дальнейшее развитие сотрудничества в банковском...

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