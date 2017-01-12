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Нефть подорожала почти на 2% – баррель Brent торгуется на уровне $56

12.01.2017 20:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв – Sputnik. Цены на нефть в четверг показали рост почти на 2% на фоне сообщений о сокращении добычи в Саудовской Аравии и Ираке, свидетельствуют данные торгов.

Нефть подорожала почти на 2% – баррель Brent торгуется на уровне
© REUTERS Heinz-Peter Bader
Эксперты: добычу нефти решено сокращать, но высоких цен не будет

По состоянию на 20:15 по минскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,94% — до 56,17 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,67% – до 53,12 доллара за баррель.

Ранее в четверг министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что в рамках соглашения стран ОПЕК и не входящих в организацию государств страна сократила добычу нефти до менее чем 10 миллионов баррелей в день – 22-месячного минимума. По его словам, страна может сократить объем добычи еще сильнее в феврале. Он также отметил, что соглашение производителей "черного золота" поможет сбалансировать нефтяной рынок и поддержать цены.

Помимо этого, росту цен на "черное золото" способствовало заявление министра нефти Ирака Джабара аль-Лаиби. По его словам, страна в конце января перейдет к полному выполнению соглашения по сокращению добычи нефти. Так, Ирак уже сократил производство на 170 тысяч баррелей в день, а за неделю до конца этого месяца уменьшит ее еще на 40 тысяч.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллионов баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее в четверг министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что в рамках соглашения стран ОПЕК страна сократила добычу нефти до 22-месячного...

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