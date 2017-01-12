МИНСК, 12 янв – Sputnik. Государственный комитет по стандартизации выявил ряд нарушений при реализации импортных чулочно-носочных изделий – запрещена реализация 95 партий продукции, не отвечающей стандартам качества, сообщило Министерство антимонопольного регулирования.



© Sputnik Илья Питалев Госстандарт запретил продавать ранцы Erich Krause для первоклашек

Госстандарт провел контрольные закупки в октябре-ноябре 2016 года, всего на соблюдение требований техрегламентов Таможенного союза было проверено 177 наименований.

"Нарушения требований при реализации импортных чулочно-носочных изделий установлены в ходе 38 контрольно-надзорных мероприятий по 172 наименованиям", – сообщили в МАРТ.

Там также отметили, что на продукции не было необходимой информации: о наименовании и виде (назначении) изделия, стране-изготовителе, названии изготовителя, импортере, дате изготовления, размере.

Кроме того, из проверенных в лабораториях 20 видов носков в 19 не подтвердился состав сырья. В МАРТ также назвали некоторые марки некачественной продукции – турецкие Kardesler, польские Scorpio Poland Kristof Sinkewicz, китайские "Шугуан", Bulisi и "Зувэй+", а также российские "Самовар" и "Хоузари".

По итогам проверок запрещена реализация 95 партий нестандартной продукции на общую сумму более 3,6 тысячи рублей, составлено и направлено в суды для принятия мер 14 протоколов об административных правонарушениях.