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Госстандарт нашел некачественные носки – "Самовар", "Шугуан" и "Зувэй"
12.01.2017 20:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Государственный комитет по стандартизации выявил ряд нарушений при реализации импортных чулочно-носочных изделий – запрещена реализация 95 партий продукции, не отвечающей стандартам качества, сообщило Министерство антимонопольного регулирования.
© Sputnik Илья Питалев
Госстандарт провел контрольные закупки в октябре-ноябре 2016 года, всего на соблюдение требований техрегламентов Таможенного союза было проверено 177 наименований.
"Нарушения требований при реализации импортных чулочно-носочных изделий установлены в ходе 38 контрольно-надзорных мероприятий по 172 наименованиям", – сообщили в МАРТ.
Там также отметили, что на продукции не было необходимой информации: о наименовании и виде (назначении) изделия, стране-изготовителе, названии изготовителя, импортере, дате изготовления, размере.
Кроме того, из проверенных в лабораториях 20 видов носков в 19 не подтвердился состав сырья. В МАРТ также назвали некоторые марки некачественной продукции – турецкие Kardesler, польские Scorpio Poland Kristof Sinkewicz, китайские "Шугуан", Bulisi и "Зувэй+", а также российские "Самовар" и "Хоузари".
По итогам проверок запрещена реализация 95 партий нестандартной продукции на общую сумму более 3,6 тысячи рублей, составлено и направлено в суды для принятия мер 14 протоколов об административных правонарушениях.
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Контрольные закупки были проведены в октябре-ноябре 2016 года, всего на соблюдение требований техрегламентов Таможенного союза проверили 177 наименований носков.
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