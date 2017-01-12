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Декрет о предупреждении социального иждивенчества проще отменить, чем изменить, считает эксперт
12.01.2017 21:54 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 12 января. Декрет президента № 3 от 2 апреля 2015 года № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" проще отменить, чем изменить. Такое мнение высказал БелаПАН юрист, экономист Сергей Балыкин, комментируя подписанный 12 января декрет № 1 о внесении изменений в вышеназванный документ.
"Обнародованные изменения показывают, что власть попросту запуталась в своем собственном нормативном акте и породила ненужные проблемы для себя и граждан", — считает эксперт.
По его словам, сам декрет за время своего действия наглядно продемонстрировал собственную экономическую неэффективность и нецелесообразность, о чем свидетельствуют как мизерные суммы сбора, которые удалось взыскать, так и огромные затраты ресурсов, прежде всего человеческих, на его реализацию.
Изменения же, вносимые в декрет, отнюдь не способствуют ни облегчению положения граждан, ни сокращению административных издержек на его реализацию, уверен Балыкин. Более того, по его словам, положение отдельных групп так называемых тунеядцев даже ухудшится, а бюрократическая возня, порожденная декретом, возрастет.
"Например, нововведения предусматривают освобождение от сбора граждан, попавших в тяжелую жизненную ситуацию по решению местных властей. Но это потребует, вне всякого сомнения, создания разного рода комиссий, подготовки огромного числа документов и выполнения прочих бюрократических процедур", — пояснил свою позицию эксперт.
Балыкин считает, что единственная причина, по которой власть не отказывается от попыток получить хоть какие-то деньги с тунеядцев, является ее достаточно своеобразное представление о социальной справедливости. "Но все-таки Конституция устанавливает, что человек является высшей ценностью и целью государства. Поэтому, на мой взгляд, государство могло бы простить "этой высшей ценности и цели" некоторые грехи. Тем более что даже неработающие граждане в конечном итоге платят налоги, например делая покупки", — отметил эксперт.
Как сообщила сегодня пресс-служба президента, декретом № 1 уточнен перечень периодов деятельности, в течение которых граждане признаются участвующими в финансировании госрасходов. К лицам, участвующим в их финансировании, отнесены граждане в период нахождения в списочном составе национальной или сборной команды Беларуси по видам спорта, прохождения альтернативной службы, применения к ним предусмотренных законодательными актами мер по обеспечению безопасности, не позволявших им участвовать в финансировании государственных расходов.
Граждане, состоящие на учете безработных либо обучающиеся по направлению органа по труду, занятости и социальной защите, будут признаваться участвующими в финансировании государственных расходов только при отсутствии установленных фактов нарушения ими обязанностей в области занятости населения, а лица, воспитывающие детей в возрасте до семи лет, — при условии, что ребенок в возрасте от трех до семи лет не получает дошкольное образование.
Также за местными советами депутатов либо по их поручению за местными исполнительными или распорядительными органами закрепляется право освобождать граждан от уплаты сбора в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.
Учитывая необходимость дополнительного уточнения перечня лиц, которым надлежит уплатить сбор за 2015 год с учетом предусмотренных декретом изменений, срок направления налоговыми органами извещений плательщикам сбора переносится с 1 ноября 2016 года на 20 января 2017 года, а срок уплаты сбора — с 1 декабря 2016 года на 20 февраля 2017 года.
Декрет № 3 обязывает граждан Беларуси, постоянно проживающих на территории страны иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, уплачивать сбор в 20 базовых величин (на данный момент 460 рублей).
По данным на конец декабря, Министерство по налогам и сборам направило более 240 тыс. извещений по оплате сбора на финансирование государственных расходов на основании декрета № 3. На тот момент сбор уплатили около 12 тыс. человек, сумма выплат составила 3,7 млн рублей. При введении данного сбора представители властей заявляли, что в стране 400—500 тыс. тунеядцев.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 12 января. Декрет президента № 3 от 2 апреля 2015 года № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" проще отменить, чем изменить. Такое мнение высказал...
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